Đường đến trường dần ngắn lại

Con đường đến trường dài hay ngắn phần bởi khoảng cách và phần còn lại bởi hoàn cảnh, tâm lý của người đi học. Sau nỗ lực “thu hẹp khoảng cách đến trường”, nhiều tổ chức, cá nhân đang làm cho sự học ở những vùng khó khăn, việc đi học của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở nên tươi sáng hơn.

Đầu tiên phải nhắc lại và nhấn mạnh việc tỉnh Thanh Hóa mới đây đã quyết định xây dựng và cải tạo 21 trường học với tổng mức đầu tư 1.590 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh vùng biên giới, đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Quyết định ấy không chỉ giúp khoảng cách đến trường của rất nhiều học sinh ở khu vực đặc biệt khó khăn trở nên gần hơn, mà các em, cha mẹ các em còn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc, đầy thiết thực và nhân văn từ chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước giành cho giáo dục.

Để năm học mới trở nên ý nghĩa hơn, cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, suốt những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân đã tổ chức các chuyến xe thiện nguyện đến với vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai để cứu trợ Nhân dân, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp đến trường... Nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được trao học bổng và tặng những suất quà với giá trị lớn hơn. Nhiều trường học ở khu vực miền núi bị ngập lụt, ngay sau khi nước rút chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích tại địa phương đã tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, tu bổ phòng học, sửa sang bàn ghế để kịp thời khai giảng năm học mới...

Những nỗ lực ấy nhằm để học sinh không phải chịu thiệt thòi, tiếng trống khai trường được đồng loạt vang lên từ những mái trường nơi biên giới xa xôi, hay vùng bị ngập lụt đúng vào ngày 5/9 như tinh thần chỉ đạo thống nhất về lễ khai giảng năm học mới trong toàn quốc năm nay mà Chính phủ đề ra.

Có thể những chuyến xe cứu trợ, những phần quà hỗ trợ của những tổ chức, cá nhân vẫn chưa đến hết được những địa bàn khó khăn, những hoàn cảnh cần phải đến. Cũng có thể những phần quà ấy chưa thấm tháp vào đâu so với nhu cầu thực tế quá lớn mà các em đang cần. Nhưng vượt lên những giá trị vật chất đơn thuần từ chiếc xe đạp, suất học bổng, đồ dùng học tập, đó chính là sự trao yêu thương, thể hiện trách nhiệm xã hội vì một cộng đồng có sự công bằng trong tiếp cận tri thức.

Dù còn rất nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất trường lớp học, lại bị thử thách nặng nề bởi thiên tai trong những ngày vừa qua, nhưng chúng ta có niềm tin khi tiếng trống khai giảng năm học mới năm nay vang lên cũng là lúc con đường đến trường với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở những địa bàn xa xôi, hẻo lánh trở nên bằng phẳng và gần hơn.

Và hơn thế, tin rằng con đường ấy sẽ còn tiếp tục được đắp bồi trong thời gian tới bởi sự quan tâm đầu tư thỏa đáng của Đảng, Nhà nước và những tấm lòng hào hiệp. Bởi tất cả chúng ta đã nhận thức sâu sắc được rằng con đường đến trường cho học sinh vùng khó khăn chính là con đường mở ra tương lai cho những cộng đồng đang còn phải chịu thiệt thòi, gian khó.

Thái Minh