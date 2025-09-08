Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn

Chiều 8/9, tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Năng lượng JERA Việt Nam (JERA Việt Nam) về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Năng lượng JERA Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS & CKCN); các sở, ngành của tỉnh.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2024, do liên danh JERA Co., Inc (Nhật Bản) và Tập đoàn Sovico đề xuất với tổng mức đầu tư 58.000 tỷ đồng.

Dự án bao gồm một nhà máy điện LNG công suất 1.500 MW, một bến cảng nhập khí LNG, đê chắn sóng dài khoảng 1km và các công trình hạ tầng phụ trợ như: kho chứa LNG, trạm tái hóa khí, hệ thống đường ống dẫn khí từ trạm tái hóa khí đến nhà máy điện LNG...

Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 68,2 ha và sẽ được triển khai tại khu vực phía Nam Cảng Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao nỗ lực và thiện chí hợp tác của JERA Việt Nam trong việc khảo sát, nghiên cứu dự án.

Quá trình lựa chọn nhà đầu tư chính thức đã được triển khai từ tháng 4/2025, tuy nhiên chưa lựa chọn được nhà đầu tư.

Cùng với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, dự án hiện đang được nghiên cứu để áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt hoặc chỉ định thầu nhằm bảo đảm tiến độ.

Đoàn công tác JERA Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ có vai trò bổ sung nguồn điện cho khu vực Bắc Trung bộ, dự án đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh, giảm dần phụ thuộc vào nhiệt điện than, góp phần hiện thực hóa cam kết giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và thiện chí hợp tác của JERA Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong việc khảo sát, nghiên cứu để tỉnh Thanh Hóa báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đưa Dự án điện khí LNG vào quy hoạch điện VIII. Đồng thời chia sẻ, việc thay đổi quy định pháp luật dẫn đến chậm trễ trong lựa chọn nhà đầu tư thời gian qua là điều bất khả kháng, song tỉnh Thanh Hóa luôn kiên định chủ trương hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư có năng lực.

Ông Masashi Tsujimura, Tổng Giám đốc Công ty TNHH năng lượng JERA Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác, ông Masashi Tsujimura, Tổng Giám đốc JERA Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa trong suốt quá trình khảo sát, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; đồng thời chia sẻ những thách thức trong quy trình thủ tục đầu tư, xây dựng, đàm phán giá điện với mốc vận hành được đặt ra là trước năm 2030.

Đại diện JERA Việt Nam cho biết, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của tỉnh Thanh Hóa để đẩy nhanh các bước thủ tục đề xuất, báo cáo, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi mong muốn JERA Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đồng hành lâu dài trong các lĩnh vực đầu tư năng lượng, phát triển bền vững tại Thanh Hóa.

Lắng nghe những ý kiến từ phía đại diện JERA Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án; đồng thời đề nghị công ty phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKTNS & CKCN, các sở, ngành liên quan để có văn bản báo cáo chính thức về các hạng mục công việc được triển khai nếu được chỉ định thầu, cũng như “đường găng” thực hiện dự án để tỉnh có cơ sở báo cáo Chính phủ.

Một lần nữa ghi nhận và đánh giá cao thiện chí, năng lực của JERA Việt Nam - một tập đoàn hàng đầu thế giới về năng lượng sạch và điện khí LNG, đồng chí bày tỏ mong muốn công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, đồng hành lâu dài, trong các lĩnh vực đầu tư năng lượng, phát triển bền vững tại Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh, Ban Quản lý KKNS & CKCN với tinh thần chủ động, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trong hoàn thiện hồ sơ, đề xuất phương án phù hợp theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời trình Chính phủ xem xét.

Minh Hằng