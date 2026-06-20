Thắp sáng đam mê đọc sách ở xã Thượng Ninh

Khi các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian của trẻ em, việc nuôi dưỡng văn hóa đọc trong nhà trường trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Tại xã Thượng Ninh, nhiều mô hình và hoạt động thiết thực đã được triển khai, góp phần đưa sách đến gần hơn với học sinh, khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức và hình thành thói quen học tập suốt đời.

Ngày hội đọc sách tại Trường TH&THCS Cát Vân.

Nuôi dưỡng tình yêu sách

Tại Trường THCS Thượng Ninh, mô hình “Thư viện xanh” đang trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh vào giờ ra chơi hay thời gian tự học. Thư viện được bố trí linh hoạt tại nhiều vị trí như hành lang, sân trường, dưới những tán cây xanh mát, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện.

Với phương châm đưa sách đến gần hơn với học sinh, nhà trường đã xây dựng nhiều góc đọc phù hợp với từng độ tuổi. Nguồn học liệu thường xuyên được bổ sung, đa dạng về nội dung từ sách thiếu nhi, lịch sử, khoa học, kỹ năng sống đến các tài liệu tham khảo phục vụ học tập.

Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất, nhà trường còn khuyến khích giáo viên và học sinh cùng tham gia trang trí, xây dựng các góc đọc sách bằng những vật liệu tái chế, tạo nên không gian sinh động, hấp dẫn. Qua đó, các em vừa được tiếp cận tri thức, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát huy khả năng sáng tạo. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thư viện thông qua ti vi thông minh, truyện tranh điện tử và các trò chơi tương tác đã góp phần đổi mới cách tiếp cận sách, giúp học sinh hứng thú hơn với việc đọc. Em Hoàng Minh Đức, học sinh lớp 8A, chia sẻ: “Từ khi nhà trường có thư viện xanh, em thường xuyên đọc sách hơn. Mỗi cuốn sách giúp em hiểu thêm nhiều kiến thức mới và có thêm động lực trong học tập”.

Cùng chung niềm vui ấy, chị Nguyễn Thị Lan, phụ huynh học sinh nhà trường cho biết: “Các hoạt động đọc sách ở trường đã tạo ảnh hưởng tích cực đến con tôi. Cháu chủ động tìm đọc sách ở nhà nhiều hơn trước, hạn chế sử dụng điện thoại và biết chia sẻ những điều bổ ích học được từ sách”.

Rõ ràng, việc xây dựng không gian đọc thân thiện không chỉ giúp hình thành thói quen đọc sách trong học sinh mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến mỗi gia đình. Không dừng lại ở những góc đọc trong khuôn viên trường học, phong trào phát triển văn hóa đọc trên địa bàn xã còn được tiếp sức bằng nhiều hoạt động ngoại khóa, ngày hội sách và các chương trình trải nghiệm hấp dẫn.

Lan tỏa văn hóa đọc

Nếu thư viện xanh là không gian nuôi dưỡng thói quen đọc sách hằng ngày thì các ngày hội sách lại trở thành dịp để niềm yêu sách được lan tỏa mạnh mẽ trong học sinh và cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026, Trường TH&THCS Cát Vân đã tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc”, thu hút gần 500 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày sách theo chủ đề, giới thiệu sách hay, kể chuyện theo sách, đọc sách tập thể và giao lưu tìm hiểu kiến thức từ sách. Những gian trưng bày được chuẩn bị công phu, sáng tạo, mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận nhiều đầu sách bổ ích thuộc các lĩnh vực khác nhau. Điểm nổi bật của chương trình là sự tham gia chủ động của học sinh trong vai trò người giới thiệu sách. Thông qua các phần thuyết trình, chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách yêu thích, các em không chỉ thể hiện kỹ năng giao tiếp mà còn lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới bạn bè.

Theo ông Đỗ Văn Tự, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cát Vân, phát triển văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ được nhà trường quan tâm thực hiện thường xuyên. Sách luôn giữ vị trí vô cùng quan trọng trong giáo dục. Không chỉ là chìa khóa mở ra kho tàng tri thức nhân loại, sách còn góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và khơi dậy khát vọng vươn lên cho học sinh. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhà trường mong muốn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách và phát triển năng lực tự học.

Từ thực tiễn triển khai tại các nhà trường cho thấy, việc phát triển văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng sách hay đầu tư cơ sở vật chất cho thư viện. Điều quan trọng hơn là tạo được môi trường và khơi dậy động lực để học sinh yêu thích việc đọc, xem đọc sách như một nhu cầu tự nhiên trong cuộc sống.

Tại xã Thượng Ninh, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng đang tạo nên những hiệu ứng tích cực trong việc xây dựng văn hóa đọc. Những cuốn sách không còn nằm yên trên giá mà thực sự bước vào đời sống học tập của học sinh, trở thành người bạn đồng hành trên hành trình khám phá tri thức. Mỗi cuốn sách mở ra một chân trời mới. Mỗi trang sách mang đến những bài học quý giá về tri thức, nhân cách và ước mơ. Từ những góc thư viện xanh bình dị đến những ngày hội sách sôi động, tình yêu đọc sách đang được thắp lên trong trái tim của nhiều thế hệ học sinh ở xã Thượng Ninh. Đó không chỉ là hành trang xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường mà còn là hành trình gieo những hạt giống tri thức, góp phần hình thành lớp công dân tương lai có bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng học tập suốt đời.

Bài và ảnh: Trần Hằng