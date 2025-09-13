Tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án giao thông

Để các dự án giao thông trọng điểm về đích đúng hẹn, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang được ngành xây dựng và các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 5/2/2021 có chiều dài 16,442km. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án đã cơ bản hoàn thành bồi thường GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư thi công dự án. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2025, tại xã Nga Sơn vẫn còn 28 hộ dân chưa đồng thuận với giá bồi thường. Đơn vị thi công chưa thể có mặt bằng sạch để triển khai dự án. Việc kéo dài thời gian và chưa giải quyết dứt điểm về công tác GPMB đang ảnh hưởng rất lớn đến việc thi công của dự án. Ông Mai Ngọc Hà, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Nga Sơn, cho biết: “Sau khi Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Nga Sơn bàn giao dự án cho địa phương triển khai các khâu liên quan, đơn vị đã tổ chức rà soát, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng đồng thuận. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các hộ dân để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư bảo đảm tiến độ thi công”.

Tại Dự án đường giao thông nối Quốc lộ (QL) 217 với QL45 và QL47, theo các Quyết định của UBND tỉnh số 494/QĐ-UBND ngày 29/1/2024 và số 2744/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 với tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng. Trong đó, chi phí GPMB là 200,227 tỷ đồng; chi phí xây dựng là 608,098 tỷ đồng; chi phí khác là 39,708 tỷ đồng và dự phòng là 72,967 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay một số đoạn tuyến qua các xã Thọ Long, Thọ Ngọc chưa hoàn thành công tác GPMB. UBND các xã mới đang kiểm kê, xây dựng giá đất cụ thể, áp giá bồi thường và bố trí tái định cư; còn 16 thửa đất lúa do 3 hộ đi làm ăn xa chưa xác định được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và 13 hộ chưa thống nhất về đơn giá... Ngoài ra, địa phận xã Thọ Ngọc mới bàn giao được 5,87ha/7ha đất nông nghiệp xen kẹp các vị trí có thu hồi đất ở nhưng chưa thống nhất đơn giá bồi thường nên các đơn vị thi công chưa có đường vào để thi công. UBND xã Thọ Long chưa thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời (chưa có danh mục dự án được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025). Trước thực tế trên, Sở Xây dựng yêu cầu các xã Thọ Long, Thọ Ngọc khẩn trương thực hiện công tác GPMB đảm bảo mốc thời gian bàn giao mặt bằng sạch phạm vi đất nông nghiệp trước ngày 30/9/2025; hoàn thành và bàn giao mặt bằng phạm vi đất ở trước ngày 30/10/2025 để chủ đầu tư thi công bảo đảm tiến độ đề ra.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn một số dự án đầu tư lớn đang tạm dừng thi công, thi công dở dang, chậm tiến độ kéo dài do một trong những khó khăn lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án là công tác GPMB tại một số địa phương còn chậm trễ, tồn đọng nhiều vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm. Đơn cử như: Dự án đường nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng Hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân; dự án đường giao thông từ QL47 đến đường Hồ Chí Minh; dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL 1A đi Cảng Nghi Sơn...

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 2/1/2025 của UBND tỉnh về GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025, các ngành có liên quan của tỉnh, UBND các xã, phường đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác GPMB đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Cùng với đó, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB trên địa bàn theo thẩm quyền. Kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp đã được giải quyết thu hồi đất; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để chây ỳ, trục lợi. Các địa phương tập trung rà soát để chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc cụ thể theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất gửi các sở, ngành cấp tỉnh để tham mưu báo cáo UBND tỉnh giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền trong công tác GPMB.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương, công tác GPMB được kỳ vọng sẽ được đẩy nhanh, góp phần đưa các dự án trọng điểm về đích đúng kế hoạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hợi