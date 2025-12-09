Tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất của Công ty Cao su Thanh Hóa

Ngày 9/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do ông Phạm Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn, về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và các địa phương liên quan.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang quản lý, sử dụng gần 9.246 ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường, gồm: Nông trường Thạch Thành với diện tích hơn 497 ha; Nông trường Bãi Trành với diện tích 3.819 ha; Nông trường Thạch Quảng với diện tích hơn 1.372 ha; Nông trường Vân Du với diện tích hơn 2.159 ha; Nông trường Phúc Do với diện tích gần 1.400 ha.

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Bình phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm qua, công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa còn tồn tại một số bất cập như: giao khoán đất lâm nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp cho những người không thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; quá trình sử dụng đất sau khi giao khoán không được quản lý chặt chẽ, để xảy ra tình trạng người nhận khoán đất tự do chuyển nhượng, mua bán hợp đồng giao khoán, chuyển mục đất sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, việc sử dụng đất của Công ty chưa chặt chẽ, có tình trạng các hộ dân nhận khoán xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp dẫn đến phát sinh tranh chấp, tiềm ần nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất khác trên địa bàn tỉnh.

Đại diện địa phương kiến nghị giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất của Công ty TMHH MTV Cao su Thanh Hóa.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ý kiến thống nhất về chủ trương bàn giao diện tích 76.269,5 ha tại 267 vị trí đất, điểm đất thuộc 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành cũ về cho địa phương quản lý; xem xét, hỗ trợ cho 34 hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa bị ảnh hưởng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất thực hiện Dự án Hồ chứa nước bản Mồng giai đoạn 1...

Ông Phạm Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Hải Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa tập trung rà soát, có giải pháp giải quyết theo lộ trình những khó khăn vướng mắc trong việc sản xuất kinh doanh, quản lý, sử dụng đất của đơn vị trên địa bàn tỉnh, báo cáo Tập đoàn hướng xử lý, giải quyết phù hợp; chậm nhất đến ngày 30/3/2026 có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình UBND tỉnh.

Đồng thời, Công ty khẩn trương làm việc với các địa phương giải quyết dứt điểm những tồn tại, bảo đảm quyền lợi cho người dân và tuân thủ các quy định của pháp luật; rà soát lại phần đất của Công ty để ổn định sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất trồng cao su, tránh kéo dài gây mâu thuẫn, bức xúc cho người dân và làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị sau khi rà soát, căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp, giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sớm cho ý kiến thống nhất chủ trương bàn giao diện tích đất của các nông trường thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa về cho địa phương quản lý. Từ đó, UBND tỉnh Thanh Hóa có cơ sở, trả lời, giải quyết quyền lợi của người dân theo quy định.

Từ phương án sử dụng đất, các địa phương và Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa xây dựng giải pháp chuyển đổi cây trồng phù hợp, bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa hành động nhanh chóng, gắn trách nhiệm cụ thể và thời gian rõ ràng, không để tồn tại kéo dài; mục tiêu là sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho công nhân và bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia góp đất trồng cao su.

Khánh Phương