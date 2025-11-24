Hotline: 0822.173.636   |

Thành phố Jakarta của Indonesia trở thành thủ đô đông dân nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Liên hợp quốc vừa xác nhận thủ đô của Indonesia là thành phố đông dân nhất thế giới, với gần 42 triệu người.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Liên hợp quốc vừa xác nhận thủ đô của Indonesia là thành phố đông dân nhất thế giới, với gần 42 triệu người.

Quang cảnh thủ đô Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Báo cáo Triển vọng Đô thị hóa thế giới 2025 của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhấn mạnh xu hướng đô thị hóa toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng: hiện 45% dân số thế giới, tương đương khoảng 8,2 tỷ người, sinh sống tại các thành phố.

Con số này đã tăng mạnh so với năm 1950, khi chỉ có 20% trong tổng số 2,5 tỷ người sống tại đô thị.

Đến năm 2050, dự báo 2/3 dân số tăng thêm sẽ tập trung ở các thành phố, phần còn lại ở thị trấn và khu vực nông thôn.

Số lượng siêu đô thị (megacity), tức các đô thị có hơn 10 triệu người, đã tăng gấp 4 lần trong 50 năm qua, từ 8 thành phố hồi năm 1975 lên 33 thành phố năm 2025, trong đó hơn 50% nằm ở châu Á.

Jakarta hiện dẫn đầu danh sách, tiếp theo là thủ đô Dhaka (Bangladesh) với gần 40 triệu người và thủ đô Tokyo (Nhật Bản) với 33 triệu người.

Dữ liệu cũng cho thấy Indonesia hiện có tổng số dân là 286 triệu người, xếp thứ 4 trong danh sách các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trước áp lực dân số dày đặc và nhu cầu giảm tải cho Jakarta, Indonesia đã quyết định dời thủ đô sang thành phố mới Nusantara, đang trong quá trình xây dựng.

Dự án trị giá 32 tỷ USD này ban đầu dự kiến khánh thành vào năm 2024, song hiện được điều chỉnh sang năm 2028. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm tải dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đồng đều và ứng phó với các thách thức liên quan đến việc đô thị hóa nhanh chóng./.

Theo TTXVN

