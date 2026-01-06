Trung Quốc tiến hành diễn tập tổng hợp lục quân, hải quân và không quân

Trung Quốc vừa chính thức khởi động đợt huấn luyện tác chiến thường niên đầu năm, tiến hành các cuộc diễn tập tổng hợp với sự tham gia đồng bộ của nhiều lực lượng, bao gồm cả lục quân, hải quân và không quân.

Trung Quốc tiến hành diễn tập tổng hợp với sự tham gia của cả lục quân, hải quân và không quân. Ảnh: Wion.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các hoạt động này nhằm nâng cao năng lực tác chiến hiệp đồng và mức độ sẵn sàng chiến đấu tổng thể của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Các hình ảnh do truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy nhiều khoa mục huấn luyện được triển khai trên quy mô rộng, từ thao trường trên bộ đến các vùng biển và không phận liên quan. Trọng tâm của đợt huấn luyện là tăng cường phối hợp liên quân binh chủng, nâng cao khả năng chỉ huy – kiểm soát và phản ứng nhanh trước các tình huống tác chiến đa dạng.

Một nội dung đáng chú ý trong đợt huấn luyện năm nay là các bài tập diễn ra trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt, đặc biệt là tại các khu vực phủ tuyết dày. Theo các đơn vị tham gia huấn luyện, việc di chuyển phương tiện quân sự trên địa hình trơn trượt khiến độ bám đường giảm mạnh, làm gia tăng nguy cơ trượt hướng hoặc lật xe. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với kỹ năng điều khiển phương tiện và sức chịu đựng tâm lý của binh sĩ.

Xe bọc thép Type 19 tham gia diễn tập. Ảnh: CCTV.

Giới quan sát nhận định, việc Trung Quốc sớm triển khai huấn luyện tác chiến ngay từ đầu năm phản ánh nỗ lực duy trì trạng thái sẵn sàng cao của quân đội, đồng thời gửi đi thông điệp về quyết tâm tăng cường năng lực quân sự tổng hợp. Các cuộc diễn tập liên quân binh chủng như vậy được xem là một phần trong quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, hướng tới tác chiến hợp nhất trên nhiều miền không gian. Các đợt huấn luyện dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới, với quy mô và nội dung được điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion