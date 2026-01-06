Israel tiếp tục tấn công Lebanon, Gaza

Quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào miền Nam và miền Đông Lebanon, nhắm tới những mục tiêu mà Tel Aviv mô tả là các vị trí của phong trào Hezbollah và Hamas. Các cuộc tấn công mới nhất làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xói mòn thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp.

Quân đội Israel ngày 5/1 tiến hành các cuộc không kích nhằm vào miền Nam và miền Đông Lebanon, nhắm tới các vị trí bị cáo cuộc là của phong trào Hezbollah và Hamas. Ảnh: AP.

Các đợt tấn công ngày 5/1 diễn ra không lâu sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo sơ tán đối với người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột khói dày đặc bốc lên trong đêm, sau khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng thị trấn Anan ở miền Nam Lebanon.

Truyền thông nhà nước Lebanon cho biết, một cuộc tấn công khác nhằm vào khu vực Al-Manara, thuộc miền Đông nước này, đã phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngôi nhà lân cận, phương tiện giao thông và nhiều cơ sở kinh doanh. Theo báo cáo, ngôi nhà bị tấn công từng thuộc sở hữu của một thủ lĩnh Hamas tại Lebanon, người đã bị Israel sát hại vào năm 2024.

Israel và Lebanon từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào năm 2024, chấm dứt hơn một năm giao tranh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah dọc khu vực biên giới. Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc không kích tại Lebanon, khẳng định rằng các hành động này nhằm ngăn chặn Hezbollah tái thiết năng lực quân sự và nhắm vào những địa điểm có liên hệ với Hamas.

Quân đội Israel đang tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát dải Gaza, vượt ra ngoài “đường ranh giới vàng”. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, tại dải Gaza, phóng viên Hani Mahmoud của kênh Truyền hình Al Jazeera, đưa tin từ hiện trường cho biết Quân đội Israel trong 24 giờ qua cũng đang tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát dải đất này, vượt ra ngoài cái gọi là “đường ranh giới vàng” ở khu vực phía Đông, đặc biệt tại các khu dân cư Tuffah, Shujayea và Zeitoun thuộc phía Đông thành phố Gaza, buộc nhiều gia đình đang trú tạm gần khu vực phải tiếp tục sơ tán.

Ở phía nam Gaza, các đợt pháo kích dữ dội và hỏa lực từ trực thăng của Israel cũng được ghi nhận tại các khu vực phía bắc và phía đông các thành phố Rafah và Khan Younis.

Theo số liệu được kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lại, kể từ thời điểm ngừng bắn 10/10/2025, ít nhất 414 người Palestine đã thiệt mạng và 1.145 người khác bị thương trong các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hằng ngày của Israel.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion/Al Jazeera