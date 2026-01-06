Mỹ tăng thuế sẽ tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Ấn Độ

Bình luận về phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington có thể tăng thuế quan đối với New Delhi “rất nhanh chóng”, các chuyên gia cho rằng, bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm tăng thêm thuế quan hoặc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu của nước này sang Washington.

Mỹ tăng thuế sẽ tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Ấn Độ. Ảnh: Vifindia.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 cho biết, ông không hài lòng với việc Ấn Độ mua dầu của Nga và Washington có thể tăng thuế quan đối với New Delhi “rất nhanh chóng”.

Trong một báo cáo đưa ra hôm 5/1, viện nghiên cứu kinh tế GTRI cho biết: “Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đã giảm 20,7% từ tháng 5 đến tháng 11/2025 và việc leo thang thuế quan hơn nữa có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh hơn”. GTRI cho biết hàng hóa của Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với mức thuế quan cao 50%, trong đó 25% liên quan trực tiếp đến việc mua dầu thô của Nga.

Trong khi đó, Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) cũng cho biết, ngoài mức thuế 50% hiện hành, việc Mỹ tăng thuế thêm nữa “sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu của Ấn Độ, đặc biệt là trong các lĩnh vực xuất khẩu truyền thống”.

Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ được đưa ra vào thời điểm New Delhi và Washington đang đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương. Cho đến nay sáu vòng đàm phán đã được tổ chức. Thỏa thuận được đàm phán bao gồm một thỏa thuận khung để giải quyết mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế lên hàng hóa Ấn Độ trong phát biểu ngày 4 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Getty.

Mặc dù đang tìm kiếm các thị trường khác để duy trì lợi nhuận xuất khẩu, song Mỹ vẫn là điểm đến quan trọng đối với Ấn Độ, chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các chuyên gia cho rằng khi mối đe dọa thuế quan ngày càng gia tăng, Ấn Độ phải đưa ra quyết định dứt khoát về dầu Nga.

Thúy Hà

Nguồn: The Economic Times