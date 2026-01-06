Tổng thống Colombia bác bỏ cáo buộc của Mỹ, tuyên bố bảo vệ chủ quyền quốc gia

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Colombia là quốc gia sản xuất ma túy. Ông nhấn mạnh chính quyền Bogota đã thu giữ lượng cocaine ở mức kỷ lục, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào các nhóm buôn lậu ma túy tại Colombia có thể gây thương vong cho dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro và tổng thống Mỹ Donald Trump. Composite: Getty Images.

Trong tuyên bố đăng tải ngày 5/1, Tổng thống Petro cho rằng mọi động thái can thiệp quân sự nhằm vào Colombia, tương tự chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ tại Venezuela, đều sẽ vấp phải sự phản ứng quyết liệt. Ông khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ Colombia là bảo vệ độc lập, chủ quyền và trật tự hiến định của đất nước.

Thời gian qua, Tổng thống Petro là một trong những lãnh đạo Mỹ Latinh chỉ trích mạnh mẽ các tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với Colombia với lý do chống buôn bán ma túy. Các phát ngôn qua lại giữa hai bên đã khiến quan hệ song phương rơi vào trạng thái căng thẳng.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Colombia ngày 5/1 cũng phát đi thông điệp kêu gọi tăng cường hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết đã mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới Colombia để trực tiếp đánh giá các nỗ lực của Bogota. Theo ông, Colombia coi hợp tác với Mỹ là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trấn áp tội phạm ma túy và kêu gọi Washington tăng cường đầu tư cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez. Reuters.

Bảo vệ lập trường của chính phủ, Bộ trưởng Sanchez khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Petro, Colombia đã đẩy mạnh các chiến dịch chống ma túy, làm suy yếu đáng kể nhiều tổ chức tội phạm lớn. Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác an ninh Mỹ - Colombia được xây dựng trong nhiều thập niên và tạo ra những lợi ích chiến lược chung trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép yêu cầu Colombia đẩy mạnh nỗ lực chống buôn bán ma túy, trong bối cảnh diện tích trồng cây coca tại quốc gia Nam Mỹ này tăng mạnh trong những năm gần đây.

Thu Uyên

Nguồn: The Guardian, Aljazeera