Thủ tướng Nhật Bản tổ chức họp báo đầu năm, nêu trọng tâm ưu tiên của chính phủ

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo đầu năm tại thành phố Ise, tỉnh Mie, trong đó làm rõ các ưu tiên lớn của chính phủ Nhật Bản trong năm 2026, tập trung vào ổn định chính trị, phục hồi kinh tế, định hướng ngoại giao và điều chỉnh chính sách an ninh.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: AP.

Phát biểu tại họp báo ngày 5/1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh rằng ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả các chính sách kinh tế, cũng như xử lý các vấn đề đối ngoại và an ninh. Bà khẳng định, chính phủ sẽ lấy thỏa thuận liên minh đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đảng Duy Tân (JIP) Nhật Bản làm nền tảng, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đảng đối lập nhằm bảo đảm sự đồng thuận chính trị rộng rãi.

Về an ninh, Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ đặt mục tiêu hoàn tất việc sửa đổi bộ “Ba văn kiện an ninh” trong năm nay và hiện các cuộc thảo luận nội bộ đã được khởi động. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương có nhiều biến động, bà Takaichi cho rằng, Nhật Bản cần tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng, đồng thời theo dõi sát những điều chỉnh chiến lược và phương thức tác chiến mới đang được các quốc gia triển khai.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến viếng đền Ise ở thành phố Ise, tỉnh Mie. Đây được coi là ngôi đền theo Thần đạo (Shinto) linh thiêng nhất ở Nhật Ảnh: Yahoo Japan.

Về đối ngoại, thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn tạo bước chuyển tích cực trong quan hệ Trung- Nhật trong năm mới. Bà nhấn mạnh, nguyên tắc “lợi ích chiến lược cùng có lợi”, khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc, duy trì đối thoại trên cơ sở lợi ích quốc gia và không khép lại các kênh trao đổi.

Liên quan đến quan hệ Nhật - Mỹ, Thủ tướng Takaichi cho biết, Tokyo và Washington đang duy trì trao đổi chặt chẽ để điều phối chuyến thăm Mỹ dự kiến vào mùa xuân năm nay. Bà tái khẳng định kết quả cuộc điện đàm trước đó với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp song phương trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản cần theo đuổi chính sách tài khóa chủ động nhưng có trách nhiệm, tránh siết chặt ngân sách quá mức trong bối cảnh nền kinh tế còn thiếu động lực tăng trưởng. Bà cho rằng chi tiêu tích cực, nếu được kiểm soát hợp lý sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng nguồn thu thuế.

Được biết, dự thảo ngân sách cho tài khóa 2026 được thiết kế theo hướng cân bằng giữa kỷ luật tài khóa và mục tiêu xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Dù tổng chi ngân sách dự kiến vượt 120 nghìn tỷ yen, mức cao nhất từ trước tới nay, nhưng chính phủ Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu hạn chế phát hành trái phiếu mới và từng bước giảm mức độ phụ thuộc vào nợ công, qua đó bảo đảm tính bền vững của tài chính công trong trung và dài hạn.

Thu Uyên

Nguồn: Nation, NHK