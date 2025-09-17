Thanh niên xã Sao Vàng viết đơn tình nguyện sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Phát huy truyền thống quê hương, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã Sao Vàng đã có 6 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026.

Thanh niên Nguyễn Đức Anh ở Thôn 3.

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, hiện nay xã Sao Vàng đang tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Mặc dù chưa đến ngày khám sơ tuyển theo quy định, nhưng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Sao Vàng đã tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của 6 thanh niên, là thanh niên Trịnh Ngọc Đông, thôn 11; thanh niên Đỗ Anh Vũ, thôn Đội 3; thanh niên Nguyễn Đức Anh, thanh niên Lê Thế Tài, thôn 3; thanh niên Bùi Đức Hùng, thôn Điền Trạch và thanh niên Cao Văn Quyến, thôn Quyết Tâm. Đây là những tấm gương tiêu biểu, góp phần cổ vũ tinh thần xung kích của tuổi trẻ Sao Vàng trước mùa tuyển quân năm 2026.

Được biết, trong quá trình học tập và sinh hoạt tại địa phương, các thanh niên luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội. Trên tinh thần tự nguyện, các thanh niên đã bày tỏ mong muốn được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo thiêng liêng của dân tộc.

Thanh niên Cao Văn Quyến ở thôn Quyết Tâm.

Đây cũng là động lực, cổ vũ tinh thần các thanh niên khác sẵn sàng, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần để địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đảm bảo chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Lê Hải (CTV)