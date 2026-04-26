Thanh niên 9X làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Anh Trịnh Ngọc Hân, thôn Trụ Sở, xã Minh Sơn được nhiều người biết đến bởi sự chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp.

Anh Trịnh Ngọc Hân, thôn Trụ Sở, xã Minh Sơn chăm sóc cây cảnh.

Anh Hân sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nông nghiệp, cuộc sống nhiều khó khăn. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh tạm gác công việc học tập, ở nhà phụ giúp bố mẹ phát triển kinh tế. Năm 2010, nhận thấy nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Hân mạnh dạn đầu tư vốn để mua 25 đàn ong về nuôi thử nghiệm. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi, đàn ong bị bệnh, khiến toàn bộ vốn liếng của anh mất trắng. Không nản chí, anh Hân tiếp tục đầu tư vốn nuôi lứa mới, tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn ong phát triển khỏe mạnh, cho năng suất và chất lượng mật cao, mang lại lợi nhuận ổn định cho gia đình. Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ong, anh Hân cho biết: "Để đàn ong khỏe mạnh, cho năng suất và chất lượng mật cao, người nuôi cần sự khéo léo và tỉ mỉ trong khâu chăm sóc. Việc kiểm tra và vệ sinh thùng ong phải được thực hiện thường xuyên để đảm bảo môi trường luôn khô ráo, sạch sẽ. Bên cạnh đó, người nuôi phải am hiểu tập tính của ong, nắm bắt đúng mùa hoa nở để di chuyển đàn đến nơi có nguồn mật dồi dào; làm chủ các kỹ thuật tách đàn, khai thác hiệu quả các sản phẩm từ ong".

Cùng với nuôi ong lấy mật, năm 2019, nhận thấy nghề trồng đào, quất cảnh mang lại hiệu quả kinh tế nên anh Hân đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển. Để nắm được kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo dáng cho cây cảnh, anh đi tham quan một số mô hình tại tỉnh Hưng Yên để áp dụng vào thực tế và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Hiện nay, gia đình anh đang duy trì gần 200 đàn ong, gần 500 gốc đào, quất. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi khoảng 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 2 lao động thường xuyên.

“Để phát triển sản xuất hiệu quả, bản thân người làm kinh tế cần kiên trì và nỗ lực vượt qua khó khăn. Chủ động nghiên cứu thị trường, chọn giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, không ngừng học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất”, anh Hân chia sẻ. Không chỉ nhạy bén trong phát triển kinh tế, anh Hân còn là tấm gương thanh niên tiêu biểu của xã Minh Sơn khi luôn đi đầu trong các phong trào địa phương. Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giúp thanh niên trong xã cùng vươn lên thoát nghèo, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Trịnh Xuân Quyết, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trụ Sở, xã Minh Sơn cho biết: “Anh Trịnh Ngọc Hân là tấm gương sáng về nỗ lực vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Những việc làm thiết thực của anh đã góp phần thay đổi tư duy, giúp thanh niên trong thôn khởi nghiệp và làm giàu ngay tại nơi mình sinh ra”.

Bài và ảnh: Hải Anh