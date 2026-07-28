Thành lập chi bộ đầu tiên trong doanh nghiệp FDI trực thuộc Đảng ủy phường Quảng Phú

Chiều 28/7, Đảng ủy phường Quảng Phú tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Sakurai Việt Nam. Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thuộc Đảng ủy phường Quảng Phú.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và phường Quảng Phú trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Quảng Phú đã công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Sakurai Việt Nam; quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sakurai Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ.

Các đại biểu dự lễ công bố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Đảng ủy phường Quảng Phú đề nghị Chi bộ Công ty TNHH Sakurai Việt Nam phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo công ty chăm lo đời sống người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; chú trọng phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lương Trọng Thành nhấn mạnh, việc thành lập Chi bộ Công ty TNHH Sakurai Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI; đồng thời ghi nhận sự phối hợp hiệu quả giữa cấp ủy địa phương, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Việc Chủ tịch công đoàn cơ sở được chỉ định giữ chức bí thư chi bộ là cách làm phù hợp với thực tiễn, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức đảng, công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.

Công ty TNHH Sakurai Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu. Sau hơn 15 năm đầu tư tại Thanh Hóa, doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định cho 13.000 lao động địa phương. Việc thành lập chi bộ không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Đảng, doanh nghiệp và người lao động, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Lê Quỳnh