Chi bộ đảng đầu tiên trong doanh nghiệp FDI ở xã Thăng Bình

Ngày 17/7, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi. Đây là chi bộ đảng đầu tiên được thành lập trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thuộc Đảng bộ xã Thăng Bình.

Lãnh đạo xã Thăng Bình trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Thăng Bình đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi và kết nạp 5 đảng viên. Đồng chí Lê Thị Lý được chỉ định làm Bí thư Chi bộ Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Thăng Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định. Đồng thời, mong muốn mỗi đảng viên Chi bộ Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nêu gương trong lao động, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi chuyên gia công các sản phẩm may mặc xuất khẩu, tạo việc làm cho gần 900 lao động với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

Thanh Huê