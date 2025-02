Gương sáng đảng viên trong doanh nghiệp FDI

“Nhiệt huyết, trách nhiệm cao với công việc, luôn đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của doanh nghiệp (DN)”. Đó là nhận xét của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động khi nhắc đến anh Lê Tam Quân, Tổ trưởng Tổ điện, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa). Hơn 17 năm công tác và cống hiến, anh không chỉ là người tổ trưởng tận tâm với công việc mà còn là người đảng viên gương mẫu, có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Anh Lê Tam Quân hướng dẫn công nhân sử dụng máy ép lô gô.

Anh Quân cho biết: “Là kỹ sư điện, trong những năm công tác tại đơn vị, bản thân tôi luôn suy nghĩ làm cách nào để hoàn thành công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ở DN, tôi luôn sâu sát với công việc, các máy móc cũng như con người, nếu mình quan tâm đến nó thì bất cứ sự thay đổi nào của nó mình cũng có thể nhận ra. Nếu các hệ thống máy móc bị hỏng không sửa chữa kịp thời sẽ đình trệ quá trình sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, chất lượng sản phẩm. Vì thế tôi và anh em trong tổ luôn làm thêm giờ để bảo dưỡng máy móc, đồng thời suy nghĩ, tìm phương pháp cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, đảm bảo an toàn trong sản xuất”.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, anh và các đồng nghiệp luôn đảm bảo sự ổn định và an toàn về điện, tham mưu và đề xuất ý kiến với ban giám đốc, quản đốc để hàng hóa được lưu thông và hoạt động hiệu quả nhất. Mỗi khi các xưởng lên các mã hàng mới, anh nghiên cứu đảm bảo đủ điện, không để xảy ra chập, cháy, nổ và hướng dẫn cho công nhân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để công nhân có sản lượng và chất lượng đạt yêu cầu của nhà máy. Khi có sự cố thì bản thân anh nhanh chóng khắc phục kịp thời để công nhân có thể may những sản phẩm tốt nhất.

Là đảng viên, anh Quân luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đề xuất, ý tưởng mới trong quá trình lao động, sản xuất; nghiên cứu, tìm tòi những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động tại DN. Anh đã có 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của DN. Tiêu biểu là sáng kiến “Thiết kế hệ thống rơ le thời gian cho máy ép mếch nhiệt” áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại DN với giá trị làm lợi gần 1 tỷ đồng/năm, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, anh cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc DN xây dựng thang bảng lương và định mức lao động có lợi cho người lao động (NLĐ); các chế độ, phúc lợi đều được điều chỉnh đảm bảo theo quy định như: tiền ăn, chuyên cần, nuôi con nhỏ, xăng xe, lì xì đầu năm... Cùng với ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với ban giám đốc DN tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, qua đó những kiến nghị của NLĐ được công ty giải quyết kịp thời như: Tăng các phúc lợi của NLĐ, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, chi phụ cấp cho các thành viên của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đội an ninh trật tự, tăng sản lượng ở các công đoạn, thay đổi mã hàng cho phù hợp với các xưởng... Ở cương vị nào anh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời là cầu nối giữa NLĐ với người sử dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Nguyễn Hữu Quang cho biết: “Anh Quân là kỹ sư có năng lực chuyên môn tốt, đảng viên gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc. Anh còn là tấm gương lao động sáng tạo để đồng nghiệp trẻ noi theo, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của DN”.

Với sự nỗ lực không ngừng trong công việc, anh Quân là một trong 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn biểu dương nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Bài và ảnh: Thanh Huê