Thanh Hoá xếp nhì toàn đoàn tại Giải Vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026

Sau những ngày tranh tài quyết liệt và kịch tính với nhiều trận đấu hấp đấu ở các nội dung biểu diễn và đối kháng, Giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 do Liên đoàn Judo Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá đã khép lại.

Thanh Hóa xếp thứ nhất toàn đoàn lứa tuổi từ 10-15 tại Giải Vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026.

Giải Vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2026 tại Thanh Hóa thu hút số lượng vận động viên (VĐV) tham gia đông nhất từ trước tới nay với gần 800 VĐV thuộc 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Các VĐV tranh tài 80 bộ huy chương ở 2 nội dung đối kháng và biểu diễn của 2 nhóm tuổi từ 10-15 và 16-19.

Các trận đấu tại giải diễn ra an toàn, thành công và đạt chất lượng chuyên môn cao.

Là đơn vị đăng cai, tỉnh Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giải được diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, đặc biệt là nơi lưu trú cho các đoàn VĐV, Ban Tổ chức giải; bảo đảm công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ.

Đại diện Liên đoàn Judo Việt Nam trao huy chương đồng đội cho các VĐV.

Giải vô địch trẻ Judo Quốc gia năm 2026 là đợt sát hạch quan trọng để các tỉnh, thành, ngành trên cả nước đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ; đồng thời là dịp để các VĐV trẻ, năng khiếu được giao lưu, thi đấu, không ngừng nâng cao chuyên môn, kinh nghiệm.

Qua giải đấu, đội tuyển trẻ và đội tuyển Judo quốc gia tuyển chọn, bổ sung các VĐV xuất sắc, tiếp tục đào tạo để tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Judo Việt Nam và Ban Tổ chức trao cờ cho Top 3 đơn vị toàn đoàn là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và Bắc Ninh.

Với sự chuẩn bị tốt về lực lượng, các VĐV của đoàn chủ nhà Thanh Hóa đã xuất sắc xếp thứ nhất ở lứa tuổi từ 10-15 khi giành được 8 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 17 huy chương đồng (HCĐ).

Trong khi đó, ở lứa tuổi trẻ từ 16-19, các VĐV của Thanh Hóa cũng ghi dấu ấn với 6 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ để xếp thứ nhì.

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn của 2 lứa tuổi, đoàn chủ nhà Thanh Hóa xếp thứ nhì với 14 HCV, 8 HCB và 20 HCĐ. Thành tích này là kết quả từ sự nỗ lực, rèn luyện nghiêm túc của các huấn luyện viên và vận động viên Judo trẻ xứ Thanh trong thời gian qua.

Duy Tính