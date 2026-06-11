Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2026):

Thanh Hóa trong mạch nguồn thi đua yêu nước

Tháng 6 này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa hướng đến một sự kiện có ý nghĩa quan trọng: Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Trong chặng đường 78 năm qua, cán bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Người, lập nên nhiều kỳ tích, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

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Để động viên Nhân dân ta ra sức “diệt giặc đói”, “diệt giặc dốt” và “diệt giặc ngoại xâm”, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Người khẳng định “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”. Giữa bối cảnh đất nước đang đứng trước mối họa ngoại xâm, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời hiệu triệu, thôi thúc tinh thần yêu nước trong trái tim, khối óc mỗi người, để đan kết thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn gian khổ để đi đến thắng lợi vẻ vang.

Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được phát động và lan tỏa rộng khắp từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị tới nông thôn. Nếu trên tiền tuyến, các chiến sĩ thi đua giết giặc lập công, thì ở hậu phương Nhân dân thi đua lao động, sản xuất để “diệt giặc đói”, “diệt giặc dốt”. Các phong trào “Hũ gạo kháng chiến”, “Tuần lễ vàng”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, thanh niên “Ba sẵn sàng”, phụ nữ “Ba đảm đang”, phụ lão “Ba giỏi”, “Tiếng hát át tiếng bom”... đã thôi thúc ý chí, quyết tâm và hành động cách mạng trong mỗi người. Từ đó, góp phần cùng cả nước đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn xâm lược của kẻ thù, đưa cuộc kháng chiến của dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn, với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một dải. Với nhiều đóng góp hết sức to lớn, Thanh Hóa được Bác Hồ nhiều lần tặng Cờ thi đua Quyết thắng cùng hàng trăm bức thư, bức điện khen ngợi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và chiến đấu.

Sau khi “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, Bắc - Nam sum họp, Thanh Hóa cùng cả nước bước vào “mặt trận” mới: Kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, với những nội dung cụ thể, thiết thực. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng. Tiêu biểu như trong lĩnh vực kinh tế có phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”. Lĩnh vực y tế có phong trào “Lương y như từ mẫu”, “Nâng cao y đức”, “Xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”. Lĩnh vực giáo dục có phong trào “Dạy tốt - học tốt”, “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, hạnh phúc”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Đặc biệt hơn, Thanh Hóa có sáng kiến phát động thi đua hằng năm vào ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2), vừa góp phần giáo dục truyền thống, vừa thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xung kích, đi đầu, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Có người lặng thầm đổi mới một quy trình để tiết kiệm từng giờ công, từng đồng chi phí; có người bền bỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng; có người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”; có người kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục; có người bám trụ nơi “đầu sóng, ngọn gió” để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; có doanh nhân dám đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động... Những điển hình tiên tiến dù ở độ tuổi nào, ngành nghề nào, cương vị nào cũng đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, tất cả vì sự phát triển của quê hương xứ Thanh.

78 năm kể từ ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” cũng là chừng ấy thời gian lời hiệu triệu của Người thấm sâu và lan tỏa vào đời sống, để nhân lên vô vàn việc tốt, kết nên hoa trái thành quả lớn lao, đưa Thanh Hóa gặt hái được nhiều thành tựu mà tỉnh chưa bao giờ có được. Thanh Hóa hôm nay tự hào khi trở thành điểm sáng trên thang bậc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, với nhiều chỉ tiêu đạt được nằm trong tốp đầu rất đáng phấn khởi. Minh chứng rõ nét khi năm 2025 quy mô GRDP đạt 333.617 tỷ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung bộ; thu ngân sách Nhà nước đạt 54.952 tỷ đồng, vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ...

Trong quý 1/2026, dù chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài, tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa vẫn đạt 9,14%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 30.781 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Trong điều kiện chi phí đầu vào, logistics nhiều biến động, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh vẫn tăng 12,8%, với 17/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Khi cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, với “chìa khóa mềm” từ cải cách thể chế, Thanh Hóa đã thu hút được 29 dự án đầu tư trực tiếp, tăng mạnh cả về số dự án lẫn quy mô vốn so với cùng kỳ. Cùng với đó, niềm tin của doanh nghiệp cũng được cải thiện khi toàn tỉnh có 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 63,3% so với cùng kỳ. Những kết quả ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời cũng thể hiện rõ tác động tích cực của các phong trào thi đua yêu nước.

Ra đời cách đây 78 năm, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị và tiếp tục tỏa sáng, để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trân trọng những thành quả đã đạt được, bồi đắp thêm niềm tin yêu để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu”, đáp lại sự tin tưởng và tình cảm sâu nặng mà Bác Hồ dành cho quê Thanh.

Bài và ảnh: Tố Phương