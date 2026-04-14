Thanh Hóa triển khai thi hành Luật Dẫn độ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 13/4 triển khai thi hành Luật Dẫn độ, nhằm bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị (Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, UBND các xã, phường) rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Dẫn độ; thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

Cùng với đó, tham gia góp ý đối với các dự thảo nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dẫn độ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội; biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, thi hành án hình sự, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, giảng dạy pháp luật. Trong đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa được giao tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dẫn độ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7/2026 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh chủ trì rà soát, xác minh các đối tượng phạm tội ở Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài và các đối tượng phạm tội ở nước ngoài lẩn trốn tại Việt Nam; hướng dẫn lập, kiểm tra, gửi yêu cầu dẫn độ của Việt Nam đến nước ngoài cũng như tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu dẫn độ của nước ngoài gửi đến Việt Nam. Công an tỉnh cũng là cơ quan chủ trì trong việc tổ chức thi hành các quyết định tiếp nhận, chuyển giao người bị dẫn độ; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình thi hành luật và các văn bản quy định chi tiết.

Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dẫn độ, nhất là trong chuyển giao văn bản, tài liệu trên môi trường điện tử, nâng cấp hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin. UBND tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, bảo đảm triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

LP (Nguồn UBND tỉnh)