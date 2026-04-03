Thanh Hóa triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường nhiên liệu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, phân tích, dự báo sát tình hình cung - cầu và diễn biến giá nhiên liệu trong nước, quốc tế; chủ động tham mưu các kịch bản ứng phó linh hoạt, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ. Đồng thời, rà soát, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành giá, kiểm soát chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu.

Cùng với đó, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp dài hạn nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

LP (Nguồn UBND tỉnh)