Thanh Hóa triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường nhiên liệu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, phân tích, dự báo sát tình hình cung - cầu và diễn biến giá nhiên liệu trong nước, quốc tế; chủ động tham mưu các kịch bản ứng phó linh hoạt, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ. Đồng thời, rà soát, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành giá, kiểm soát chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu.

Cùng với đó, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hệ thống phân phối; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; khuyến khích chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp dài hạn nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa giá trị tài chính nhân văn

Lan tỏa giá trị tài chính nhân văn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong bức tranh phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam, bên cạnh các ngân hàng thương mại quy mô lớn, những mô hình tài chính vi mô (TCVM) vẫn luôn thầm lặng nhưng bền bỉ đóng góp vào mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện.
Bảo đảm cung ứng điện trước áp lực phụ tải

Bảo đảm cung ứng điện trước áp lực phụ tải

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Ngành điện dự báo nhu cầu sử dụng điện năm 2026 tiếp tục tăng trưởng hai con số. Trong khi các nhà máy nỗ lực nguồn cung ổn định, các đơn vị truyền tải, phân phối cũng đang tập trung vận hành hệ thống linh hoạt, giảm thiểu rủi ro, chủ động thích ứng...
Chủ động thích ứng trước biến động (Bài 1): “Mở khóa” thể chế - cú hích cho tăng trưởng

Chủ động thích ứng trước biến động (Bài 1): “Mở khóa” thể chế - cú hích cho tăng trưởng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là một chỉ tiêu phấn đấu mà được xác định là yêu cầu mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới nhanh, bền vững và hiệu quả hơn. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này trong bối...
