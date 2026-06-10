Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Thanh Hóa: Thời tiết thuận lợi trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ ngày 11 - 13/6) khá thuận lợi. Mặc dù một số thời điểm xuất hiện mưa rào và dông, song ban ngày vẫn có nắng, nhiệt độ không quá gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Thanh Hóa: Thời tiết thuận lợi trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ ngày 11 - 13/6) khá thuận lợi. Mặc dù một số thời điểm xuất hiện mưa rào và dông, song ban ngày vẫn có nắng, nhiệt độ không quá gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Thanh Hóa: Thời tiết thuận lợi trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026Thí sinh Thanh Hóa đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 làm thủ tục dự thi. Ảnh: Tống Hương

Cụ thể, trong các ngày 11 và 12/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Bộ, thời tiết Thanh Hóa nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 11/6 mưa tập trung hơn. Trưa và chiều trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 33 độ C, thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 20 mm. Gió Đông Bắc đến Đông trong đất liền cấp 2 - 3, vùng biển cấp 4 - 5.

Sang ngày 13/6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khiến thời tiết chuyển sang trạng thái nắng nhiều hơn. Trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 35 độ C, khu vực vùng núi có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Lượng mưa dưới 10 mm. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 - 3, ngoài khơi cấp 4.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng lưu ý, trong thời gian có mưa dông, người dân và thí sinh cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân.

Nhìn chung, thời tiết trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Thanh Hóa được đánh giá tương đối thuận lợi, nhiệt độ ở mức vừa phải, không xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng kéo dài, tạo điều kiện tốt cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng với tâm lý và sức khỏe ổn định.

LP

Từ khóa:

#Kỳ thi tốt nghiệp THPT #Thời tiết #Thanh hóa #Mưa rào và dông #Khí tượng thủy văn #Thí sinh #Nhiệt độ cao nhất #Công trình giao thông #Nắng nóng diện rộng #tỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giữ màu xanh dưới chân núi

Giữ màu xanh dưới chân núi

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Đầu tháng 6, hình ảnh người dân cùng lực lượng thu gom rác tham gia dọn vệ sinh tại bản Ngàm Pốc được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một đợt ra quân làm sạch môi trường, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng...
Phân cấp mạnh quản lý môi trường, 95% giấy phép sẽ do địa phương cấp phép

Phân cấp mạnh quản lý môi trường, 95% giấy phép sẽ do địa phương cấp phép

Môi trường
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó dự kiến cắt giảm trên 90% đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp giấy phép môi trường.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh