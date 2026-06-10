Thanh Hóa: Thời tiết thuận lợi trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, thời tiết trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ ngày 11 - 13/6) khá thuận lợi. Mặc dù một số thời điểm xuất hiện mưa rào và dông, song ban ngày vẫn có nắng, nhiệt độ không quá gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Thí sinh Thanh Hóa đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 làm thủ tục dự thi. Ảnh: Tống Hương

Cụ thể, trong các ngày 11 và 12/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc và Trung Bộ, thời tiết Thanh Hóa nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 11/6 mưa tập trung hơn. Trưa và chiều trời có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 - 33 độ C, thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi trên 20 mm. Gió Đông Bắc đến Đông trong đất liền cấp 2 - 3, vùng biển cấp 4 - 5.

Sang ngày 13/6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khiến thời tiết chuyển sang trạng thái nắng nhiều hơn. Trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 35 độ C, khu vực vùng núi có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Lượng mưa dưới 10 mm. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 - 3, ngoài khơi cấp 4.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng lưu ý, trong thời gian có mưa dông, người dân và thí sinh cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của người dân.

Nhìn chung, thời tiết trong 3 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Thanh Hóa được đánh giá tương đối thuận lợi, nhiệt độ ở mức vừa phải, không xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng kéo dài, tạo điều kiện tốt cho thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng với tâm lý và sức khỏe ổn định.

LP