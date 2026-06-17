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Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán: Nhận diện, trân trọng và phục hồi

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Ngày 17/6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là “Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán” nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán: Nhận diện, trân trọng và phục hồi

Ngày 17/6 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là “Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán” nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán: Nhận diện, trân trọng và phục hồi

Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán: Nhận diện, trân trọng và phục hồi

Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, Ban Thư ký Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc đã phát động hưởng ứng với thông điệp: “Rangelands: Recognize. Respect. Restore” - “Nhận diện tài nguyên đất.Trân trọng thiên nhiên xanh. Phục hồi hệ sinh thái”. Thông điệp năm nay nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đất đai, đồng cỏ, rừng, nguồn nước và các hệ sinh thái tự nhiên đối với an ninh sinh thái, an ninh lương thực, sinh kế của người dân và sự phát triển bền vững của nhân loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Từ khóa:

#Sa mạc #Thế giới #Hạn hán #Nhận diện #Liên hợp quốc #Biến đổi khí hậu #Phát triển bền vững #hệ sinh thái #tài nguyên đất #nâng cao nhận thức

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