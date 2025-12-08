Thanh Hóa tạm xếp thứ 2 toàn quốc Giải chạy UpRace 2025

Giải chạy cộng đồng UpRace 2025 do Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn VNG tổ chức, diễn ra từ 00h00 ngày 28/11 đến 23h59 ngày 21/12/2025, với cơ chế quy đổi quãng đường chạy thành nguồn lực hỗ trợ các tổ chức xã hội và địa phương.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa cùng đông đảo cán bộ, học sinh, sinh viên hưởng ứng chạy UpRace 2025 tại lễ phát động.

Hưởng ứng Giải chạy cộng đồng UpRace, ngày 07/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa phối hợp với Trường Trung cấp nghề Miền núi tổ chức Lễ phát động UpRace 2025, thu hút hơn 800 học sinh, sinh viên tham gia. Không khí sôi nổi tại lễ phát động cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của hoạt động, đồng thời mở đầu cho chuỗi ngày chạy bộ đầy hào hứng của lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Tính đến hôm nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 25.699km, tạm xếp thứ 2 toàn quốc, chỉ sau tỉnh Quảng Trị. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của các cơ quan, đoàn thể, trường học và đông đảo người dân trong tỉnh khi chung tay cùng cả nước lan tỏa tinh thần thể thao và trách nhiệm cộng đồng. Sau khi kết thúc, Ban Tổ chức sẽ căn cứ tổng số ki-lô-mét của từng đội/địa phương để quyết định mức kinh phí ủng hộ, giúp triển khai các chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn.

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa phối hợp với Trường Trung cấp nghề Miền núi tổ chức Lễ phát động UpRace 2025

Giải chạy cộng đồng UpRace năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, UpRace còn là cầu nối nhân ái khi toàn bộ quãng đường hợp lệ của người tham gia sẽ được nhà tài trợ quy đổi thành tiền ủng hộ cho các chương trình chăm lo người yếu thế. Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục duy trì phong trào chạy bộ rộng khắp, huy động lực lượng cán bộ, đoàn viên, sinh viên, người lao động cùng hưởng ứng để nâng cao thứ hạng và tăng nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Với sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương cùng tinh thần thiện nguyện của cộng đồng, Thanh Hóa kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại giải chạy năm nay, qua đó góp phần thiết thực vào mục tiêu chăm sóc, bảo vệ quyền lợi và cải thiện đời sống cho người khuyết tật, trẻ mồ côi - những hoàn cảnh cần được quan tâm, sẻ chia trong xã hội.

Trần Hằng