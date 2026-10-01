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Thanh Hóa tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai

Việt Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa đã ban hành các quyết định tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù trong lĩnh vực đất đai, nhằm đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch. Theo tính toán, hiệu quả tái cấu trúc TTHC dự kiến giúp kéo giảm hơn 50% chi phí tuân thủ, tương đương hơn 140 tỷ đồng mỗi năm.

Thanh Hóa tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai

Thanh Hóa đã ban hành các quyết định tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù trong lĩnh vực đất đai, nhằm đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch. Theo tính toán, hiệu quả tái cấu trúc TTHC dự kiến giúp kéo giảm hơn 50% chi phí tuân thủ, tương đương hơn 140 tỷ đồng mỗi năm.

Thanh Hóa tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hồ Vương.

Trong tháng 8 và 9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định quan trọng nhằm tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đặc thù trong lĩnh vực đất đai, hướng tới đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch.

Cụ thể, tại Quyết định số 2670/QĐ-UBND, ngày 22/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án tái cấu trúc 22 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Quyết định số 3114/QĐ-UBND, ngày 21/9/2026 phê duyệt tái cấu trúc 32 TTHC, gồm 13 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường và 19 thủ tục thuộc UBND cấp xã.

Theo tính toán của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi 54 TTHC được triển khai theo quy trình mới, chi phí tuân thủ có thể giảm trên 50%, tương đương hơn 140 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, 22 TTHC thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai dự kiến tiết kiệm hơn 114,2 tỷ đồng, với khoảng 280.225 hồ sơ/năm, tương ứng giảm 58,89%.

Đối với 13 TTHC thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, chi phí tiết kiệm hơn 240,6 triệu đồng với khoảng 630 hồ sơ/năm, giảm 59,01%.

Đối với 19 TTHC thuộc UBND cấp xã, chi phí tiết kiệm hơn 27 tỷ đồng với khoảng 62.128 hồ sơ/năm, giảm 44,29%.

Thanh Hóa tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Đáng chú ý, việc tái cấu trúc đã giảm đáng kể thành phần hồ sơ, số lần đi lại và thời gian chờ đợi của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC. Tổ chức, cá nhân đăng nhập Cổng dịch vụ công bằng VNeID mức độ 2 không phải ký số vào biểu mẫu điện tử.

Các mẫu đơn như đơn xin giao/thuê đất, đơn đăng ký đất đai, tờ khai thuế... được điện tử hóa, tự động điền dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dùng chung. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp được khai thác trực tiếp từ các cơ sở dữ liệu kết nối.

Các thành phần hồ sơ còn lại, tổ chức/cá nhân chủ động sao chụp (scan) từ bản chính/bản hợp pháp để chuyển đổi sang định dạng điện tử và thực hiện tải tệp tin lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận và cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC có trách nhiệm tuân thủ nghiêm quy trình điện tử đã được tái cấu trúc và phê duyệt; không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu dùng chung hoặc đã được hệ thống tự động khai thác, xác thực.

Các yêu cầu bổ sung, thông báo, trả kết quả phải được thực hiện thống nhất trên Hệ thống nhằm bảo đảm minh bạch, truy vết và trách nhiệm giải trình.

Thanh Hóa tái cấu trúc 54 thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Trung giải quyết hồ sơ cho người dân.

Bước đầu, kết quả thực hiện tái cấu trúc 22 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã ghi nhận những kết quả tích cực.

Từ ngày 24/8 đến 21/9/2026, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận, giải quyết 2.421 hồ sơ theo quy trình tái cấu trúc; trong đó 879 hồ sơ đã xử lý xong đúng hạn, 1.542 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không có hồ sơ quá hạn. Qua đó, chi phí tuân thủ TTHC đã tiết kiệm được hơn 1,2 tỷ đồng.

Việt Hương

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