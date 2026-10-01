Cổ Lũng khai thác lợi thế địa phương, phát triển các mô hình kinh tế

Phát huy tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và điều kiện sản xuất, xã Cổ Lũng tập trung phát triển đa dạng các mô hình kinh tế. Từ du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay đến trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nhiều mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo trên địa bàn.

Mô hình nuôi vịt Cổ Lũng của hộ gia đình ông Hà Văn Sinh ở thôn Mới.

Khai thác lợi thế phát triển du lịch

Cổ Lũng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Nổi bật là thác Hiêu nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, được bao quanh bởi núi đá vôi, rừng tự nhiên, bản làng và những thửa ruộng bậc thang. Thác dài khoảng 800m, có nhiều tầng, bậc tự nhiên và hồ nước dưới chân thác, tạo cảnh quan hấp dẫn, thuận lợi để phát triển các loại hình tham quan, trải nghiệm.

Cùng với thác Hiêu, Son Bá Mười có khí hậu mát mẻ, cảnh quan hoang sơ, giàu bản sắc văn hóa, là lợi thế để Cổ Lũng phát triển du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Gia đình anh Hà Văn Sỹ, ở thôn Hiêu là một trong những hộ phát triển dịch vụ homestay hiệu quả. Nhận thấy tiềm năng từ thác Hiêu và định hướng phát triển du lịch cộng đồng của địa phương, năm 2017, gia đình anh đầu tư cải tạo nhà sàn, chỉnh trang khuôn viên; đồng thời tham gia các lớp tập huấn, học hỏi cách chế biến những món ăn truyền thống như vịt Cổ Lũng, cá nướng để phục vụ du khách.

Nhờ khai thác tốt lợi thế cảnh quan và văn hóa bản địa, dịch vụ homestay của gia đình anh hiện đem lại doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm. Mô hình không chỉ tạo nguồn thu cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, tiêu thụ nông sản, thực phẩm và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đa dạng các mô hình kinh tế

Cùng với du lịch, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của người dân Cổ Lũng. Một số hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhận thấy cây ăn quả có múi cho hiệu quả cao hơn so với cây màu, năm 2018, vợ chồng anh Hà Văn Kia và chị Ngân Thị Luật ở thôn Son Bá Mười chuyển toàn bộ 4ha đất đồi trồng ngô, lạc sang trồng cam đường canh và cam Cao Phong. Nhờ chăm sóc theo quy trình kỹ thuật, sử dụng phân bón hữu cơ, vườn cam sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng quả cao.

Tận dụng diện tích dưới tán cây, gia đình anh chị còn nuôi khoảng 300 con gà thịt/lứa, mỗi năm 2 lứa. Gà được chăn thả trong vườn, thức ăn chủ yếu là ngô, lúa nên chất lượng thịt thơm ngon. Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gà mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/năm cho gia đình, đồng thời trở thành điểm dừng chân của du khách khi đến Son Bá Mười.

Trong chăn nuôi, vịt Cổ Lũng là giống vật nuôi bản địa có giá trị, được một số hộ mở rộng quy mô theo hướng gia trại. Gia đình ông Hà Văn Sinh ở thôn Mới là một trong những hộ duy trì và phát triển giống vịt này. Ông Sinh cho biết, nhận thấy vịt Cổ Lũng là sản phẩm đặc sản được thị trường đón nhận, nhất là khi lượng khách đến Pù Luông ngày càng tăng, gia đình lựa chọn phát triển chăn nuôi vịt thương phẩm gắn với cung ứng con giống. Bên cạnh duy trì đàn vịt thịt 350 con, mỗi năm nuôi gần 3 lứa, gia đình ông còn cung ứng khoảng 2.300 con giống/lứa cho người dân trong xã. Mô hình mang lại thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng/năm.

Việc phát triển đa dạng các mô hình kinh tế đang tạo thêm động lực để Cổ Lũng nâng cao đời sống Nhân dân. Từ lợi thế về cảnh quan, văn hóa, đất đai đến lao động và kinh nghiệm sản xuất, người dân đã chủ động lựa chọn những hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 12,63%. Trên địa bàn ngày càng thêm nhiều hộ có thu nhập khá, đạt hàng trăm triệu đồng/năm như hộ ông Vi Văn Hồng, Hà Văn Kia ở thôn Son Bá Mười; ông Vi Văn Huynh, ông Hà Văn Sinh ở thôn Mới và hộ ông Hà Văn Sỹ ở thôn Hiêu...

Ông Trương Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Cổ Lũng, cho biết: “Thời gian tới, Cổ Lũng tiếp tục phát huy lợi thế về du lịch, nông nghiệp; quan tâm hỗ trợ người dân về vốn, kỹ thuật, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, du lịch cộng đồng gắn với thác Hiêu, Son Bá Mười, homestay, văn hóa và ẩm thực địa phương cần được chú trọng; các mô hình nuôi vịt Cổ Lũng, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa tiếp tục được nâng cao chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường”.

Từ những hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế, Cổ Lũng đang từng bước biến tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển. Qua đó, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo và xây dựng nền kinh tế địa phương ngày càng đa dạng, bền vững.

Bài và ảnh: Minh Lý