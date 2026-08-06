Sạt lở đất tại Quan Sơn, cơ quan khí tượng dự báo nguy cơ tại nhiều xã khác

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian từ 11h30 đến 17h30, nhiều khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực (Chi tiết tại đường link: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn)

Trong 24 giờ (từ 11 giờ ngày 5/8 đến 11 giờ ngày 6/8), khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tiếp theo, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên từ 20- 40mm, có nơi trên 60mm; Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh từ 10-20mm, có nơi trên 80mm; Thanh Hóa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường, trong đó các xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa, gồm: Cẩm Thủy, Phú Lệ, Quan Sơn, Tam Lư, Thiên Phủ, Yên Nhân; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tú, Đồng Lương, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Linh Sơn, Mường Lát, Mường Lý, Nam Xuân, Ngọc Liên, Phú Xuân, Quang Chiểu, Quý Lương, Tam Chung, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiết Ống, Thượng Ninh, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Yên Khương, Yên Thắng.

Một điểm sạt lở đất trên địa bàn xã Quan Sơn trưa 6/8. Ảnh: UBND xã Quan Sơn

Theo thông tin từ UBND xã Quan Sơn, trưa nay (6/8), do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã có 2 điểm sạt lở đất đá. Điểm thứ nhất tại Km 143+500 thuộc Quốc lộ 217, đất bùn sình lầy trơn trượt gây mất an toàn giao thông cho người qua lại. Điểm còn lại nằm trên tuyến đường từ trung tâm xã Quan Sơn đi xã Tam Lư, đất đá sạt trượt gây tắc đường với khối lượng khoảng 250m3.

NM