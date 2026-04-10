Thanh Hóa nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới, nhiệt độ lên tới 40 độ C

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, hôm nay (ngày 10/4), khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt tại nhiều nơi; đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Trong 24 giờ qua, khu vực vùng núi Thanh Hóa xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35,5–38,5°C, độ ẩm thấp nhất từ 50–60%. Tại khu vực đồng bằng, trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30–33°C.

Dự báo từ ngày 10 đến 11/4, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng, khiến nắng nóng gia tăng cả về cường độ và phạm vi trên toàn tỉnh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực đồng bằng phổ biến từ 35–37°C; vùng trung du và miền núi từ 36–38°C, có nơi trên 39°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45–55%.Cụ thể, các khu vực đồng bằng ven biển như Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, Sầm Sơn... sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt của đợt nắng nóng với nền nhiệt từ 35–37°C.

Trong khi đó, các địa phương miền núi như Mường Lát, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh... có thể ghi nhận mức nhiệt từ 36–38°C, cá biệt có nơi vượt 39°C.Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nhận định tình trạng nắng nóng tại Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân.

Nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp có thể gây ra các hiện tượng như say nắng, sốc nhiệt, mất nước; làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Đồng thời, tình trạng này cũng khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng lao động và tập trung.Trong lĩnh vực sản xuất và sinh hoạt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị điện. Nguy cơ cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư cũng gia tăng. Nắng nóng kéo dài còn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, khiến vật nuôi dễ bị sốc nhiệt, giảm năng suất.

Với tình hình nắng nóng gay gắt, đặc biệt là mức nhiệt có nơi vượt 40 độ C, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12h đến 16h; chủ động uống đủ nước, bổ sung điện giải; sử dụng trang phục chống nắng khi làm việc ngoài trời. Đồng thời, cần bố trí thời gian lao động hợp lý, tránh làm việc quá sức dưới nền nhiệt cao; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại khu vực rừng và khu dân cư.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn lưu ý nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4°C, thậm chí cao hơn tại các khu vực bê tông, đường nhựa.

