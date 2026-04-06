Thanh Hóa khởi đầu năm 2026 ấn tượng tại giải bơi VĐQG bể 25m

Hoàng Sơn
Giải bơi Vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2026 tổ chức tại TP Huế đã khép lại với nhiều dấu ấn tích cực của đoàn Thanh Hóa, trong đó nổi bật là màn trình diễn ấn tượng của kình ngư Phạm Thị Vân.

Giải bơi Vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2026 tổ chức tại TP Huế đã khép lại với nhiều dấu ấn tích cực của đoàn Thanh Hóa, trong đó nổi bật là màn trình diễn ấn tượng của kình ngư Phạm Thị Vân.

Phạm Thị Vân (bục số 1) mở màn ấn tượng với chiến thắng ở nội dung 50m bơi bướm. (Ảnh: VASA)

Mở màn giải đấu, Phạm Thị Vân đã thi đấu xuất sắc để giành HCV nội dung 50m bơi bướm nữ với thành tích 27 giây 00, chỉ kém kỷ lục quốc gia 0,02 giây.

Tiếp đà hưng phấn, kình ngư quê Ngọc Lặc duy trì phong độ ổn định và thi đấu đầy nỗ lực ở các nội dung tiếp theo. Kết thúc giải, Phạm Thị Vân giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Phạm Thị Vân (giữa) giành 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại giải đấu. (Ảnh: VASA)

Ngoài HCV 50m bơi bướm, cô còn giành thêm HCV 50m bơi tự do với thành tích 25 giây 36; hai tấm HCB đến từ các nội dung 100m bơi tự do (56 giây 24) và 50m bơi ngửa (28 giây 70), cùng 1 HCĐ ở nội dung 200m bơi tự do (2 phút 04 giây 25).

Thành tích này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2023, bơi Thanh Hóa mới giành 2 HCV tại giải vô địch quốc gia bể 25m.

Đánh giá về học trò, HLV trưởng Trịnh Văn Sáng cho biết: “Phạm Thị Vân đã thể hiện quyết tâm rất cao trong tập luyện cũng như thi đấu. Việc em dần lấy lại sự tự tin và đạt được những thông số tốt là tín hiệu đáng mừng".

Các VĐV tranh tài sôi nổi tại giải bơi VĐQG bể 25m. (Ảnh: VASA)

Thành tích của Phạm Thị Vân không chỉ đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đoàn Thanh Hóa mà còn mang ý nghĩa lớn về mặt chuyên môn. Đây được xem là cú hích quan trọng để kình ngư này tiếp tục hoàn thiện phong độ, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - giải đấu được dự báo sẽ có sự cạnh tranh rất khốc liệt.

Hoàng Sơn

(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
