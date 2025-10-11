Thanh Hóa khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát triển đột phá nhà ở xã hội Thời sự 12:13 11/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình, phát triển đột phá về nhà ở xã hội.

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và chống lãng phí thực phẩm Thời sự 11:15 11/10/2025 (Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng tuần lễ bảo vệ môi trường và ngày lương thực thế giới, sáng 11/10, tại trường THPT Hà Trung, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Ủy ban Bác ái xã hội giáo phận Thanh Hóa (Caritas Thanh Hóa),...