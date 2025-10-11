Thanh Hóa khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án và công trình trọng điểm, quy mô lớn. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, khẳng định vai trò của các dự án trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 11/10, Hội CCB xã Yên Định long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 111 đại biểu đại diện cho 1.862 hội viên CCB trong toàn xã.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Yên Thọ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 115 đại biểu đại diện cho 1.016 hội viên CCB trong toàn xã.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình, phát triển đột phá về nhà ở xã hội.
(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng tuần lễ bảo vệ môi trường và ngày lương thực thế giới, sáng 11/10, tại trường THPT Hà Trung, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Ủy ban Bác ái xã hội giáo phận Thanh Hóa (Caritas Thanh Hóa),...
