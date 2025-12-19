Đoàn Báo và PTTH Thanh Hóa phát huy tinh thần xung kích, tích cực đổi mới, sáng tạo

Chiều 19/12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa (Đoàn Báo và PTTH) tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Thanh Hóa; Lê Thu Trang, Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Đoàn Báo và PTTH Thanh Hóa thành lập trên cơ sở sáp nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Thanh Hóa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; là đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Thanh Hóa. Đoàn Báo và PTTH Thanh Hóa hiện có 2 tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Chi đoàn Nội dung, Chi đoàn Quản lý - Kỹ thuật - Dịch vụ với 80 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham dự hội nghị.

Trong năm 2025, mặc dù có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu ĐVTN, song nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn Báo và PTTH Thanh Hóa đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, gắn với công tác chuyên môn và đạt được những kết quả tương đối toàn diện.

Ban Chấp hành Đoàn đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, thường xuyên tổ chức cho ĐVTN học tập, tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; 100% ĐVTN đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị trong cơ quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các hoạt động. Đoàn Báo và PTTH Thanh Hóa còn vận động toàn thể ĐVTN thực hiện nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết do Đảng ủy tổ chức; tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động do cơ quan phát động.

Ban Chấp hành Đoàn Báo và PTTH Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hằng tháng, quý, năm; lựa chọn nội dung trọng tâm phù hợp với đặc thù của cơ quan để triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch sinh hoạt Chi đoàn theo chuyên đề, xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu. Trong năm 2025, 2 chi đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu ra Ban Chấp hành chi đoàn khóa mới. Đoàn Báo và PTTH Thanh Hóa cũng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, kiện toàn nhân sự. Ban Chấp hành đã tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh; đồng thời chú trọng công tác giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong ĐVTN.

Các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu thực tiễn của đơn vị. Nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai thường xuyên, thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN, tạo sức lan tỏa tích cực trong cơ quan. Tiêu biểu như: hưởng ứng “Tháng thanh niên”; chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho 3 gia đình có nhà ở bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025...

Các đoàn viên tham gia hội nghị.

ĐVTN trong toàn đoàn luôn nêu cao tinh thần “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao”; hưởng ứng phong trào thi đua ‘‘Lao động giỏi, lao động sáng tạo’’; đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, học vấn, phong trào nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ sản xuất; tích cực các phong trào văn hoá - văn nghệ - thể dục thể thao cũng như các hoạt động khác của cơ quan và Đoàn UBND tỉnh tổ chức.

Trong năm 2026, Đoàn Báo và PTTH Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành cùng thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn viên tham luận tại hội nghị.

Để thúc đẩy các hoạt động, phong trào Đoàn phát triển sôi nổi, tại hội nghị, các ĐVTN đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2025; đề xuất những giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Thanh Hóa và đồng chí Lê Thu Trang, Phó Bí thư Đoàn UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn Báo và PTTH trong thời gian qua và định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Giám đốc mong muốn các ĐVTN cùng đoàn kết, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan và của Đoàn Thanh niên. Đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh niên cần cụ thể hóa các hoạt động Đoàn với hoạt động của cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ và sự nghiệp số hóa. ĐVTN là lực lượng xung kích đi đầu trong thay đổi tư duy làm báo và sáng tạo các sản phẩm báo chí đa phương tiện. ĐVTN phải thực sự năng động, tích cực học hỏi trong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Các ĐVTN cần tiên phong, tích cực lan tỏa, quảng bá các sản phẩm báo chí trên nền tảng số, mạng xã hội, các fanpage, kênh số của Báo và PTTH. Đoàn Thanh niên cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào của đơn vị.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 đã được Đoàn UBND tỉnh khen thưởng.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 đã được Đoàn UBND tỉnh và Ban Chấp hành đoàn Báo và PTTH khen thưởng.

Thùy Linh - Hoàng Đông