Thanh Hóa hướng đến bán tín chỉ carbon rừng

Được Nhà nước giao khoán trông coi, bảo vệ diện tích 80ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 45ha, hơn 30 năm (từ năm 1995 đến nay), toàn bộ diện tích rừng của gia đình ông Hoàng Văn Tiếp ở bản Năng Cát, xã Linh Sơn chăm sóc, bảo vệ chưa xảy ra tình trạng cháy rừng hay khai thác rừng trái phép. Ông Tiếp cho biết: "Từ năm 2024 đến nay, mỗi năm tôi nhận được số tiền gần 6 triệu đồng từ việc bán tín chỉ carbon. Số tiền tuy không lớn, nhưng giúp gia đình tôi có thêm động lực bảo vệ rừng tốt hơn”.

Nguồn thu từ bán tín chỉ carbon tạo động lực để gia đình ông Hoàng Văn Tiếp ở bản Năng Cát, xã Linh Sơn bảo vệ diện tích rừng tốt hơn.

Nhận trông coi bảo vệ 80ha rừng tự nhiên từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, Tổ cộng đồng thôn Oi, xã Linh Sơn đã được hưởng lợi từ nguồn bán tín chỉ carbon của Ban Quản lý rừng phòng hộ với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/năm từ năm 2024 đến nay. Số tiền hỗ trợ này được thôn đưa ra bàn bạc, thống nhất sử dụng đầu tư, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Bà Phạm Thị Vân, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Oi, đồng thời là tổ trưởng Tổ giám sát cộng đồng cho biết: Tổ cộng đồng của thôn có gần 100 hộ tham gia nhận trông coi, bảo vệ 80ha diện tích rừng tự nhiên từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh. Nhiều năm qua, tổ cộng đồng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nên không có tình trạng chặt phá, khai thác gỗ và săn, bắt động vật trái phép...

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Lang Chánh, qua rà soát tại 6 xã Yên Khương, Yên Thắng, Giao An, Đồng Lương, Văn Phú và Linh Sơn, diện tích rừng tự nhiên là 30.123,1ha. Đến nay đã thực hiện chi trả 26.470,11ha cho 6 chủ rừng, tổ chức và 996 hộ gia đình, với tổng số tiền chi trả hơn 4,1 tỷ đồng. Ông Lê Phi Hồng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Lang Chánh và ông Lê Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, cho biết: Từ nguồn tiền bán tín chỉ carbon đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp các chủ rừng, tổ chức và hộ gia đình có thêm động lực để bảo vệ diện tích rừng được tốt hơn. Do đó, diện tích rừng do đơn vị quản lý, nhất là rừng tự nhiên được bảo vệ nhiều năm qua, không xảy ra tình trạng cháy rừng, khai thác lâm sản và săn bắt động vật trái phép.

Thanh Hóa hiện có trên 647.000ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên trên 393.000ha, diện tích rừng trồng trên 254.000ha và tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,91%. Để bảo vệ rừng theo hướng bền vững, ngày 28/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2022/NĐ-CP về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải (bán tín chỉ carbon) và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ, trong đó có Thanh Hóa. Từ năm 2023, thực thi chính sách thí điểm thực hiện thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ (ERPA) theo Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ, Thanh Hóa đã rà soát, xác định có trên 365.000ha rừng tự nhiên thuộc đối tượng tham gia thực hiện ERPA của 31 chủ rừng là tổ chức, 36 UBND cấp xã đang được tạm giao quản lý rừng tự nhiên và 25.031 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn/bản. Trong 3 năm (2023, 2024, 2025), Thanh Hóa đã tiếp nhận từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam trên 198 tỷ đồng và đã thực hiện chi trả đến các chủ rừng được 184 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Minh Lý