Thanh Hóa: Hơn 6.400 phương tiện tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn

Thông tin từ Văn phòng Chủ huy phòng, chống thiên tai tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 6.531 phương tiện tàu thuyền với 20.580 lao động, tính đến 15 giờ ngày 26/9/2025, các phương tiện đang neo đậu tại bến là 6.420 phương tiện/20.243 lao động; còn 111 phương tiện/337 lao động đang hoạt động trên biển.

Cụ thể các vùng biển: Hải Phòng 1 phương tiện/3 lao động; Hưng Yên - Ninh Bình 5 phương tiện/10 lao động; Thanh Hoá 73 phương tiện/152 lao động; Nghệ An 17 phương tiện/34 lao động; Quảng Ngãi 1 phương tiện/4 lao động; Khánh Hoà 8 phương tiện/80 lao động; TP Hồ Chí Minh 2 phương tiện/16 lao động; Đắk Lắk 2 phương tiện/20 lao động.

Các phương tiện đều nắm được thông tin về bão số 10 (bão Bualoi) và thường xuyên giữ thông tin liên lạc với gia đình, chính quyền địa phương.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ, ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Phong Sắc