Việt Nam lần đầu tổ chức UNSOC theo chuẩn Liên hợp quốc

Sáng 12/1, lễ khai mạc Khóa huấn luyện sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc năm 2026 (UNSOC 2026) do Canada hỗ trợ được tổ chức tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Các đại biểu tham dự khai mạc chụp ảnh chung. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Diễn ra từ ngày 3-30/1, UNSOC 2026 có sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên Việt Nam cùng sự hỗ trợ tham vấn của các giảng viên Canada, sự tham gia học tập của các học viên quốc tế đến từ Việt Nam và các quốc gia trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đào tạo quân sự quốc phòng - MTCP) là Bangladesh, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Philippines, Thái Lan, Timor-Leste.

Ngoài ra, khóa huấn luyện lần này còn có sự tham dự của các sỹ quan Quân đội nhân dân Lào do Bộ Quốc phòng Việt Nam mời.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, quá trình chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong hơn 11 năm qua, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của Canada và Liên hợp quốc, nhất là trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực.

Hợp tác quốc phòng song phương trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Canada đã ngày càng phát triển tốt đẹp, hiệu quả, thực chất trong những năm qua. Khóa huấn luyện lần này tiếp tục là một minh chứng sinh động về mối quan hệ tốt đẹp đó.

Theo Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, UNSOC 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế đầu tiên do Việt Nam tự chủ tổ chức để đại diện Cơ quan huấn luyện tích hợp (Cục Hoạt động hòa bình Liên hợp quốc) trực tiếp đánh giá kết quả tổ chức, làm cơ sở lập báo cáo đánh giá, đề xuất và chứng nhận các khóa UNSOC do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức đạt chuẩn Liên hợp quốc.

Khóa huấn luyện nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết cho sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào và các nước đối tác trong khuôn khổ Chương trình MTCP để sẵn sàng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động còn tiếp tục góp phần nâng cao uy tín, vị thế, trình độ năng lực chuyên môn, tổ chức điều hành các khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế, phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực giữa Việt Nam, Lào, Canada và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và với quá trình chuẩn bị chu đáo, công phu cùng quyết tâm nỗ lực cao nhất của tất cả đội ngũ cán bộ, giảng viên, điều phối viên, học viên, UNSOC 2026 sẽ thành công tốt đẹp và được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn.

Khẳng định UNSOC 2026 là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển, thực chất và tin cậy giữa Canada và Việt Nam trong việc chung tay đóng góp cho hòa bình, an ninh quốc tế, Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel cảm ơn Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam vì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức khóa huấn luyện quan trọng này.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của phía Việt Nam, Đại sứ James Nickel cho rằng, kể từ khi Việt Nam và Canada ký Bản ghi nhớ về lĩnh vực gìn giữ hòa bình vào năm 2023, Việt Nam đã thể hiện vai trò ngày càng rõ nét khi đăng cai tổ chức nhiều khóa huấn luyện do Canada hỗ trợ, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam về huấn luyện gìn giữ hòa bình trong khu vực, đồng thời phù hợp với các ưu tiên của Liên hợp quốc.

Đại sứ James Nickel nhấn mạnh, Canada tự hào đã đồng hành cùng Việt Nam trong toàn bộ quá trình xây dựng và kiểm định UNSOC 2026; đồng thời cho rằng việc Việt Nam hoàn toàn làm chủ một chương trình đào tạo được Liên hợp quốc công nhận sẽ là một thành tựu thể chế quan trọng, thể hiện rõ năng lực và cam kết lâu dài của Việt Nam đối với hợp tác đa phương./.

Theo TTXVN