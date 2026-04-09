Thanh Hóa học tập kinh nghiệm chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính tại Hà Nội

Sáng 9/4, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến tham quan, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính giữa tỉnh Thanh Hóa và Thành phố Hà Nội

Tham dự đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa cùng đội ngũ cán bộ Công nghệ thông tin, phụ trách chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chuyến công tác nhằm đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo hướng nhanh, hiệu quả; đồng thời học tập kinh nghiệm hiện đại hóa nền hành chính gắn với chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung về cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phương án tái cấu trúc các đơn vị chủ lực trong chuyển đổi số, ứng dụng các công cụ số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hành chính.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Dữ liệu và truyền thông Thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành phần mềm Hanoi Work.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội đã giới thiệu mô hình “không gian làm việc số” Hanoi Work - nền tảng được xác định là cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số của thành phố.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, Thành phố Hà Nội có 126 xã, phường với quy mô khá tương đồng với tỉnh Thanh Hóa. Trước yêu cầu quản lý địa bàn rộng, Hà Nội đã triển khai nền tảng làm việc chung với tiêu chí “3 không”: không giấy tờ, không tiếp xúc và không giới hạn vị trí địa lý.

Việc triển khai nền tảng thống nhất, tích hợp dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã góp phần khắc phục tình trạng phân tán phần mềm, dữ liệu rời rạc, đồng thời nâng cao hiệu quả tổng hợp, báo cáo của các cơ quan, đơn vị.

Đến nay, hệ thống Hanoi Work đã có hơn 28.000 tài khoản được kích hoạt, giúp tiết kiệm hàng nghìn giờ làm việc mỗi ngày trên toàn hệ thống. Thành phố Hà Nội đang tiếp tục nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện quy trình điện tử và mở rộng các tiện ích nhằm phát huy hiệu quả của nền tảng.

Các thành viên đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản trị hành chính công.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của Hà Nội trong xây dựng dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa quy trình làm việc, tích hợp các ứng dụng trên một nền tảng thống nhất và tổ chức bộ máy vận hành.

Đồng thời, đoàn công tác cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại Thanh Hóa, từ đó trao đổi, đề xuất hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đánh giá cao những kết quả Hà Nội đạt được trong triển khai chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính, đặc biệt trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp. Đồng chí khẳng định, những kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên đoàn công tác tổng hợp đầy đủ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố Hà Nội, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của Thành phố Hà Nội về thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tạo động lực phát triển bứt phá cho tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.

Tuyết Hạnh - Đức Tình