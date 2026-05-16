Thanh Hóa hoàn thành điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026

Tính đến 21h ngày 14/5, tỉnh Thanh Hóa có 2.722 đơn vị điều tra được Trung ương phê duyệt hoàn thành nhiệm vụ 100% và đảm bảo đúng hạn.

Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp (CSHCSN) được tiến hành 5 năm một lần trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin cơ bản về số CSHCSN, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các CSHCSN; kết quả thu, chi của cơ sở để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Năm 2026, điều tra CSHCSN bắt đầu từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/5/2026. Số liệu sơ bộ dự kiến công bố vào tháng 6 và kết quả chính thức công bố vào tháng 12/2026.

Căn cứ phạm vi điều tra theo phương án điều tra CSHCSN 2026 của Bộ Nội vụ, qua rà soát lập danh sách, tổng số lượng đơn vị điều tra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 2.722 đơn vị, trong đó gồm 556 đơn vị hành chính và 2.166 đơn vị sự nghiệp công lập.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở Nội vụ Thanh Hóa đang tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh “về đích” đúng thời hạn, phản ánh đúng thực trạng, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách cũng như quy hoạch phát triển trong dài hạn.

