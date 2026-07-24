Thanh Hóa giành huy chương vàng tại Giải Vô địch Cầu mây trẻ Quốc gia

Tại Giải vô địch Cầu mây trẻ quốc gia năm 2026, đội tuyển Cầu mây trẻ Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Đội tuyển Cầu mây Thanh Hóa giành huy chương Vàng nội dung đôi nữ lứa tuổi U16.

Giải do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức, diễn ra từ ngày 16 đến 23/7.

Giải quy tụ hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tranh tài với 20 bộ huy chương. Giải tổ chức thi đấu ở hai nhóm: 16 tuổi trở xuống và 17 - 20 tuổi; với các nội dung: Đội tuyển 4 nam; đội tuyển 4 nữ; đội tuyển 3 nam; đội tuyển 3 nữ; đôi nam; đôi nữ; đội tuyển 4 nam, nữ hỗn hợp; chuyền rổ nam (Hoop nam), chuyền rổ nữ (Hoop nữ) và chuyền rổ hỗn hợp (Hoop nam - nữ).

Đoàn VĐV Thanh Hóa đã có một giải đấu thành công.

Đội tuyển cầu mây Thanh Hóa tham gia giải với 12 VĐV, là lứa VĐV trẻ kế cận được đánh giá có thể lực và kỹ thuật tốt, tâm lý thi đấu vững vàng.

Đội tuyển Cầu mây Thanh Hóa giành huy chương Bạc nội dung đôi nam lứa tuổi U20.

Kết thúc giải, đội tuyển Thanh Hóa đã xuất sắc giành huy chương Vàng ở nội dung đôi nữ lứa tuổi U16 với các VĐV: Lê Quỳnh Anh, Lê Thị Thúy An và Trịnh Thị Thanh (dự bị).

Các gương mặt trẻ xuất sắc của đội tuyển Cầu mây giành huy chương cho thể thao Thanh Hóa tại giải.

Bên cạnh đó các VĐV còn mang về tấm huy chương Bạc ở nội dung đôi nam lứa tuổi U20. Các VĐV giành huy chương Bạc gồm: Lê Hữu Minh Quang, Lê Minh Đức và Lê Đức Tâm (dự bị).

Thành tích lần này là kết quả của quá trình huấn luyện bài bản, sự nỗ lực không ngừng của các VĐV và huấn luyện viên, khẳng định bước phát triển tích cực của bộ môn cầu mây.

Anh Tuân