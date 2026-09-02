Thanh Hóa đón gần 500 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ ngày 29/8 - 2/9), toàn tỉnh ước đón 485 nghìn lượt khách, tăng 3,6 lần; tổng thu du lịch đạt khoảng 873 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với kỳ nghỉ lễ năm 2025

“Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm” tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn mang đến cho du khách không gian trải nghiệm mới, hấp dẫn.

Dịp này, các khu du lịch biển đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động, sản phẩm mới như: “Chạm nhịp sống làng chài”, “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm”, các đêm nhạc “Chill bên biển”, chợ hải sản du lịch “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”, Festival diều Sầm Sơn... tạo không khí sôi động, mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho du khách.

Festival diều lần đầu tiên được tổ chức tại bãi biển Sầm Sơn.

Trong đó, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến thu hút lượng khách lớn nhất toàn tỉnh, với khoảng 350 nghìn lượt khách. Các khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hải Hòa lần lượt đón khoảng 76 nghìn lượt khách và 26 nghìn lượt khách.

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các hoạt động trải nghiệm tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông thu hút khách quốc tế.

Ở khu vực miền núi của tỉnh, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 61 nghìn lượt khách; công suất sử dụng phòng đạt 100% trong suốt những ngày nghỉ lễ. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút của loại hình nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng đối với du khách.

Du khách check-in tại Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ.

Tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh đón khoảng 11,6 nghìn lượt khách; suối cá Cẩm Lương khoảng 10 nghìn lượt khách; Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ khoảng 6,5 nghìn lượt; Vườn Quốc gia Bến En khoảng 2 nghìn lượt khách.

Sản phẩm du lịch “Chạm nhịp sống làng chài” tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Việc tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, đồng thời đưa vào thí điểm nhiều sản phẩm du lịch mới tại các điểm đến đã góp phần tạo không khí sôi động trong kỳ nghỉ lễ. Qua đó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn, sự đa dạng của du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch Quốc gia.

Hoài Anh