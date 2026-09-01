Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phản hồi về thông tin giá thuốc cao

Sau khi xin đưa người thân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, gia đình ông Huỳnh Tú Khanh, ở tổ dân phố Thành Nam, phường Sầm Sơn phản ánh đã được tư vấn sử dụng thuốc vận mạch với chi phí 600.000 đồng/chai. Tuy nhiên, sau đó gia đình tự mua các loại thuốc được cho là tương tự với giá thấp hơn.

Phản ánh giá thuốc bất thường

Theo phản ánh của ông Huỳnh Tú Khanh, ngày 14/8/2026 gia đình xin đưa bố của ông đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà trong tình trạng bệnh nặng. Khi đưa bệnh nhân về nhà, gia đình gọi xe cấp cứu để di chuyển, trên xe có ông Khanh, vợ ông, cùng một bác sĩ và một lái xe cấp cứu.

Gia đình được tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh, bác sĩ tư vấn thuốc nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và có mức giá 600.000 đồng/chai. Gia đình được tư vấn sử dụng khoảng 7 chai/ngày, tương đương 4,2 triệu đồng/ngày.

Tuy nhiên, ông Khanh tìm hiểu tại một số nhà thuốc và được biết, các loại thuốc cùng thành phần có giá thấp hơn đáng kể so với mức được báo. Từ đó, ông Khanh đề nghị cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc thuốc, giá thuốc, người cung cấp cũng như việc tư vấn và thu tiền đối với gia đình.

Ông cũng đặt câu hỏi về việc liệu các loại thuốc được sử dụng có đúng chủng loại, nguồn gốc và chất lượng hay không.

Bệnh viện phản hồi gì?

Theo báo cáo ngày 31/8/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ông Huỳnh Bá Đông (cha của ông Huỳnh Tú Khanh) nhập viện ngày 1/8 trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng cùng nhiều bệnh lý khác.

Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, đáp ứng điều trị kém. Ngày 14/8, sau khi được hội chẩn, giải thích về tình trạng bệnh và tiên lượng, gia đình thống nhất xin đưa bệnh nhân về nhà và tự liên hệ phương tiện vận chuyển.

Trước phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc xác minh; đồng thời rà soát quá trình điều trị, nội dung phản ánh, hình ảnh, video và báo cáo của các cá nhân liên quan.

Kết quả cho thấy, phương tiện đưa bệnh nhân về nhà là xe cứu thương dịch vụ bên ngoài do gia đình tự gọi. Nhân viên thực hiện vận chuyển, chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của bệnh viện.

Việc vận chuyển bệnh nhân, sử dụng thuốc trong quá trình vận chuyển và các khoản chi phí mà gia đình phản ánh do đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc sự quản lý hoạt động vận chuyển, cung cấp thuốc, dịch vụ hoặc khoản thu của bệnh viện.

Bệnh viện cũng thông tin, với dịch vụ vận chuyển bệnh nhân do đơn vị cung cấp, bệnh viện ký hợp đồng với người đại diện bệnh nhân; giá dịch vụ, thuốc và vật tư phát sinh được công khai, giải thích trước khi thực hiện, thu theo mức giá được phê duyệt và có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

Hà Phương