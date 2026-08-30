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Đa dạng sản phẩm du lịch biển để thu hút du khách

Cẩm Tú
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(Baothanhhoa.vn) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều sản phẩm mới đang được triển khai tại các khu du lịch biển, góp phần gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách.

Đa dạng sản phẩm du lịch biển để thu hút du khách

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều sản phẩm mới đang được triển khai tại các khu du lịch biển, góp phần gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách.

Đa dạng sản phẩm du lịch biển để thu hút du khách

Đêm nhạc “Chill bên biển” tại Khu du lịch biển Hải Tiến.

Sôi nổi các hoạt động bên biển

Những ngày này, Khu du lịch biển Hải Tiến trở nên sôi động hơn với chuỗi đêm nhạc “Chill bên biển” do Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa tổ chức.

Diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9, bốn đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được công chúng yêu mến. Trong không gian biển khoáng đạt, âm nhạc, ánh sáng và tiếng sóng hòa quyện, tạo nên những khoảnh khắc thư giãn và đáng nhớ cho người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Cũng trong dịp này, tại Sầm Sơn, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa tổ chức Triển lãm “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng” và Festival Diều với chủ đề “Bay cùng gió biển”.

Nếu triển lãm mang đến cho người xem những hình ảnh, tư liệu về biên cương, biển đảo quê hương thì Festival Diều tạo nên không gian nhiều màu sắc trên bầu trời biển. Những cánh diều no gió, cùng các hoạt động trải nghiệm, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá Sầm Sơn của du khách.

Đa dạng sản phẩm du lịch biển để thu hút du khách

Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng” tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Bà Trần Thị Hồng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa, cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm tại Hải Tiến, Sầm Sơn. Chúng tôi mong muốn qua các hoạt động này, sẽ gia tăng trải nghiệm cho du khách, để họ ở lại lâu hơn và muốn quay trở lại các khu du lịch biển của Thanh Hoá thêm nhiều lần”.

Thêm nhiều không gian để du khách khám phá

Cùng với các chương trình do Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa tổ chức, trong dịp nghỉ lễ, các khu du lịch biển Hải Tiến, Hải Hòa, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn cũng triển khai nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách. Tiêu biểu là việc tổ chức Không gian trải nghiệm ngư nghiệp “Chạm nhịp sống làng chài”, Không gian Văn hóa - Phố đi bộ - Chợ đêm, Không gian chợ hải sản “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”, cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Mỗi hoạt động mang một màu sắc riêng, nhưng cùng hướng đến việc khai thác những giá trị đặc trưng của vùng biển. Du khách có thể tìm hiểu đời sống làng chài, thưởng thức những món hải sản đặc trưng, dạo phố, mua sắm, tham gia các chương trình nghệ thuật hoặc đơn giản là tận hưởng không khí biển theo một cách khác.

Với anh Nguyễn Văn Thắng, du khách đến từ thành phố Hà Nội, những chương trình văn hóa, nghệ thuật giúp chuyến đi Hải Tiến của gia đình có thêm nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ.

Còn chị Nguyễn Hải Yến, du khách đến từ tỉnh Hưng Yên chia sẻ, đến Sầm Sơn đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chị và gia đình rất háo hức khi được hòa mình vào không khí náo nhiệt, rực rỡ sắc màu của Festival Diều bên bờ biển.

Đa dạng sản phẩm du lịch biển để thu hút du khách

Hình ảnh tại Festival Diều Sầm Sơn 2026.

Hướng tới điểm đến bốn mùa

Từ những đêm nhạc bên biển, những cánh diều rực rỡ trên bầu trời Sầm Sơn đến không gian làng chài, phố đi bộ, chợ đêm và chợ hải sản..., mỗi sản phẩm đang góp thêm một sắc màu cho bức tranh du lịch biển Thanh Hóa. Chuỗi hoạt động này cũng là dịp để các địa phương, đơn vị quảng bá hình ảnh, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và tạo dấu ấn với du khách. Quan trọng hơn, đây là cách để các khu du lịch biển từng bước xây dựng những sản phẩm có sức hút trong nhiều thời điểm, thay vì chỉ tập trung vào mùa hè.

Khi cảnh quan được đánh thức bằng những trải nghiệm mới, biển Thanh Hóa không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là nơi để khám phá, tận hưởng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong mỗi hành trình.

Cẩm Tú

Từ khóa:

#Khu du lịch biển Hải Tiến #Sầm Sơn #Triển lãm #Nghỉ lễ #Quốc khánh 2/9 #Thanh hóa #Thu hút du khách #thành phố Hà Nội #Trung tâm #Sản phẩm mới

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