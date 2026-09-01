Tháng 9, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 9, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nhận định về diễn biến thời tiết trong tháng 9/2026, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Đà Nẵng.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, có ngày có mưa vừa đến mưa to; thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong tháng, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ cao hơn từ 10- 20%. Khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-15%. Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Đề cập đến tình hình nhiệt độ trung bình và nắng nóng, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần, riêng ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng diện rộng.

“Trong tháng, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm - trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1,2 cơn. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước,” ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt ở Duyên hải Nam Trung Bộ có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Trong tháng 8, trên khu vực Biển Đông đã xảy ra 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, bao gồm: Bão số 3 (KUJIRA), áp thấp nhiệt đới (ngày 7/8), bão số 4 (NARRA) và bão số 5 (SAUDEL) đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông./.

Theo Vietnam+