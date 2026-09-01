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Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Hoàng Đông - Phương Đỗ
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(Baothanhhoa.vn) - Trong dịp nghỉ lễ 2/9, rất đông du khách về Sầm Sơn nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi, giải trí.

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, rất đông du khách về Sầm Sơn nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi, giải trí.

Video: Du khách về Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 2/9.

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá, dù đã là ngày gần cuối của kỳ nghỉ lễ 2/9 nhưng chiều 1/9 dọc các bãi tắm A, B, C, D vẫn rất đông người xuống tắm biển.

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Chị Nguyễn Thị Hà Trang, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Sầm Sơn luôn là điểm đến yêu thích của gia đình tôi mỗi dịp nghỉ lễ. Ở đây bãi tắm đẹp, hải sản ngon, giá cả phải chăng nên rất phù hợp với các gia đình".

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Bãi tắm B có bờ cát thoải, sóng êm, tập trung nhiều dịch vụ tiện ích nên thu hút rất đông các gia đình có trẻ nhỏ.

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Lượng khách đổ về ngày càng đông, lực lượng cứu hộ luôn túc trực dọc bãi biển để đảm bảo an toàn cho du khách.

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Nhờ những nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ, hạn chế tình trạng chèo kéo, giá cả được niêm yết nên Sầm Sơn ngày càng tạo được thiện cảm trong lòng du khách.

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

​Năm nay, thời tiết thuận lợi cùng lợi thế thiên nhiên ưu đãi ban tặng, Sầm Sơn trở thành điểm đến được du khách yêu thích và lựa chọn.

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Dịp nghỉ lễ này, Sầm Sơn tổ chức nhiều hoạt động như Festival diều Sầm Sơn, hội chợ OCOP và nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo du khách về vui chơi, nghỉ dưỡng.

Du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 2/9

Tối 1/9, chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” cùng màn pháo hoa kéo dài 15 phút sẽ được tổ chức tại 2 đầu cầu, trong đó có Quảng trường biển Sầm Sơn. Đây là một trong những sự kiện đặc sắc được du khách mong chờ khi về Sầm Sơn nghỉ dưỡng trong dịp lễ này.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Sầm Sơn #Nghỉ lễ 2/9 #Nghỉ dưỡng #Du khách #Vui chơi giải trí #Tắm biển #cả nước #tỉnh

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