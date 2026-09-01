Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Sầm Sơn

Chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tối nay (1/9), các lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đang khẩn trương lắp đặt trận địa pháo hoa tại bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn.

Video: Bên trong trận địa pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Sầm Sơn.

Sáng 1/9, tại phường Sầm Sơn, các lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, ngay sau chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” là màn bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 15 phút.

Trận địa pháo hoa năm nay gồm 60 giàn với khoảng 600 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 300 quả pháo tầm cao.

Để chuẩn bị cho chương trình, ngay từ sớm, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Sầm Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, cùng dân quân, tự vệ phường đã có mặt để thực hiện việc lắp đặt.

Thiếu tá Lê Văn Thanh, cán bộ kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Công tác tổ chức, lắp đặt, phục vụ bắn và bảo vệ trận địa được thực hiện theo đúng quy định về quản lý và sử dụng pháo, đảm bảo an ninh - trật tự và tuyệt đối an toàn”.

Pháo được đưa đến khu vực tập kết tại bãi biển đối diện khu vực sân khấu diễn ra chương trình nghệ thuật tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Nối kíp nổ với nhau là phần quan trọng nhất trong việc lắp đặt trận địa. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ dùng thiết bị điện tử lập trình và điều khiển bắn pháo hoa từ xa.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan chức năng, tối nay du khách sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, rực rỡ sắc màu.

Chương trình được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, kết nối Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), tạo không khí sôi nổi, phấn khởi hướng tới ngày lễ lớn của dân tộc. Cùng với đó chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào lúc 20h10 ngày 1/9/2026.

Hoàng Đông - Phương Đỗ