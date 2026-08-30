Một vòng du lịch xứ Thanh những ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thời tiết có mưa tại một số thời điểm trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khiến lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Tuy nhiên, tại các khu du lịch biển và một số điểm đến, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí vẫn diễn ra sôi động.

Tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, từ tối 28/8 không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm đã chính thức khai trương, đưa vào phục vụ người dân và du khách.

Không gian với đa dạng các hoạt động vui chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm về đêm, thu hút sự quan tâm của Nhân dân và du khách.

Cũng trong dịp này, tại các khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hải Hòa diễn ra chuỗi sự kiện “Chill bên biển Hải Tiến” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm biển Hải Hòa”. Đây là những sản phẩm du lịch mới, lần đầu tiên được tổ chức tại các khu du lịch biển, kỳ vọng mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn.

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, do ảnh hưởng của thời tiết, lượng khách đến tham quan, dâng hương còn hạn chế trong những ngày đầu của kỳ nghỉ.

Còn tại Di sản Văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ, du khách tập trung tham quan khu vực thành nội, tìm hiểu công trình kiến trúc đá và không gian trưng bày, giới thiệu những giá trị nổi bật của di sản.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông ghi nhận lượng khách lớn với công suất phòng tại các khu nghỉ dưỡng, homestay đạt 97% trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục diễn ra một số hoạt động phục vụ người dân và du khách như: Festival diều Sầm Sơn; đêm nhạc tại cầu cảng Hải Tiến “Chill bên biển”; thí điểm tour du lịch nội tỉnh xuất phát từ biển Sầm Sơn; không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ “Chạm nhịp sống làng chài”; “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”...

Hoài Anh