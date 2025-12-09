Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa có 3 giải pháp khoa học - công nghệ đoạt giải cao tại Triển lãm Sáng chế khoa học kỹ thuật Quốc tế Seoul 2025

Tùng Lâm
(Baothanhhoa.vn) - Tại Triển lãm Sáng chế khoa học kỹ thuật Quốc tế Seoul 2025 (SIIF 2025) mới diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc), tỉnh Thanh Hóa có 3 giải pháp khoa học - công nghệ tham gia và đoạt giải thưởng cao.

Trường Đại học King Abdulaziz University trao chứng nhận giải đặc biệt cho giải pháp cảnh báo môi trường sớm trên nền tảng bản đồ số VNMAP, do nhóm tác giả Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương phối hợp với các đơn vị thực hiện.

3 giải pháp của tỉnh Thanh Hóa đều tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng bản đồ số VNMAP, công nghệ biên (Edge Computing) và các mô hình cảnh báo tiên tiến trong quản trị môi trường và phòng chống thiên tai như khí độc, ngập lụt, sạt lở đất, cháy rừng...

Theo đó, huy chương Vàng được trao cho giải pháp: “Hệ thống cảnh báo sớm môi trường dựa trên tác nhân AI tích hợp AI tạo sinh và học máy với nền tảng kỹ thuật số VNMAP”, của nhóm học sinh Trường THPT Hàm Rồng và Trường THCS Minh Khai (phường Hạc Thành).

Đại diện ban tổ chức trao chứng nhận giải Vàng - Bạc - Đồng cho các nhóm tác giả.

Huy chương Bạc thuộc về giải pháp: “Cảnh báo sớm chi phí thấp, dựa trên công nghệ biên cho lũ lụt, sạt lở đất và cháy rừng tại các khu vực dễ bị tổn thương do khí hậu trên nền tảng bản đồ số VNMAP”, do nhóm tác giả Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương phối hợp UBND phường Hạc Thành, UBND xã Đồng Lương và Trường THPT Hàm Rồng thực hiện.

Huy chương Đồng được trao cho cho giải pháp: “Bản sao số VNMAP - Quản trị và cảnh báo thông minh”, của nhóm tác giả thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương, UBND phường Hạc Thành và Trường THPT Hàm Rồng.

Các nhà khoa học nước bạn tham quan giải pháp.

Bên cạnh 3 huy chương chính thức, các giải pháp của các nhóm tác giả tỉnh Thanh Hóa còn vinh dự nhận thêm 3 giải thưởng đặc biệt từ các tổ chức quốc tế tham dự triển lãm.

SIIF 2025 do Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc (KIPA) phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Liên đoàn các Hiệp hội Nhà phát minh Quốc tế (IFIA) tổ chức.

Sự kiện đóng vai trò là một nền tảng toàn cầu để các nhà phát minh, nhà nghiên cứu và doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới giới thiệu các phát minh và công nghệ tiên tiến; đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo.

Tùng Lâm

