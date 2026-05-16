Thanh Hóa có 2 học sinh đạt Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026

Mới đây, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và trao Giải thưởng Cánh én hồng, Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026.

Hai học sinh Thanh Hóa được nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026.

Tại lễ kỷ niệm, Hội đồng Đội Trung ương đã trao Bằng khen cho 45 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được nhận Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 và 98 cán bộ chỉ huy Đội, đội viên được nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026.

Tỉnh Thanh Hóa có 2 học sinh được nhận Giải thưởng Kim Đồng, đó là em Lê Nhật Phong, lớp 5D, Liên đội phó Trường Tiểu học Quán Lào, xã Yên Định và em Trần Châu Anh, lớp 8F, Liên đội phó Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành.

Giải thưởng Kim Đồng là phần thưởng của Hội đồng Đội Trung ương trao tặng những đội viên, chỉ huy Đội có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội.

Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua, chăm ngoan, học tốt; tiếp thêm động lực để thiếu nhi Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ thời đại mới.

Em Trần Châu Anh, lớp 8F, Liên đội phó Trường THCS Trần Mai Ninh (ở giữa) cùng các bạn học sinh vinh dự được nhận Giải thưởng Kim Đồng.

Là một trong 2 học sinh xuất sắc của tỉnh Thanh Hóa được nhận Giải thưởng Kim Đồng, em Trần Châu Anh, lớp 8F, Liên đội phó Trường THCS Trần Mai Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Em từng đoạt giải Nhì Quốc gia cuộc thi “Chinh phục tương lai”; giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”; giải Nhất (thủ khoa) môn Ngữ văn phường Hạc Thành...

Châu Anh chia sẻ: “Là một đội viên, cán bộ Chi đội và Liên đội, em luôn ý thức được trách nhiệm cá nhân trong cuộc sống và học tập. Điển hình như từ việc thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”, khi từng tờ giấy vụn, từng vỏ lon được gom góp lại, mỗi đội viên chúng em học được cách trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình; đến “Nghìn việc tốt”, bắt đầu từ những việc rất gần gũi như một lời động viên đúng lúc hay mở rộng ra những chuyến thiện nguyện nơi chúng em được trực tiếp trao đi sự sẻ chia, yêu thương cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Ước mơ của em là được làm việc, cống hiến, để mỗi nỗ lực của bản thân đều hướng tới những giá trị tốt đẹp và có ích cho cộng đồng”.

Linh Hương