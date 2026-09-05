Thanh Hóa có 2 cá nhân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”

Bà Lê Thị Liễu, Tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia và ông Nguyễn Xuân Thiên, khu phố Triệu Tiền, phường Đông Tiến là 2 nông dân tiêu biểu của Thanh Hóa được trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” năm 2026.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm dây chuyền sản xuất, chế biến nông sản an toàn của hộ gia đình bà Lê Thị Liễu.

Ngày 4/9, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã ký Quyết định trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” năm 2026 và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, bà Lê Thị Liễu và ông Nguyễn Xuân Thiên là 2 đại diện của Thanh Hóa được lựa chọn trong số 127 hồ sơ đề cử.

Bà Lê Thị Liễu (sinh năm 1978) xây dựng mô hình kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp tại phường Tĩnh Gia, tập trung liên kết sản xuất, chế biến, bảo quản và bao tiêu nông sản an toàn. Mô hình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; mỗi năm đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương. Bà Liễu còn tích cực hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao kỹ thuật, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng dưa Kim Hoàng Hậu của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thiên.

Ông Nguyễn Xuân Thiên (sinh năm 1975) phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tích tụ đất đai và cơ giới hóa. Trên diện tích 3,2ha, ông đầu tư nhà màng, ứng dụng hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và tưới nhỏ giọt tự động để sản xuất rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn VietGAP và hoa lan Hồ Điệp. Mỗi năm, cơ sở cung ứng khoảng 120 tấn dưa Kim Hoàng Hậu, 70 tấn dưa chuột baby, 60 tấn cà chua và hơn 4 vạn chậu lan Hồ Điệp; doanh thu đạt từ 15-17 tỷ đồng, lợi nhuận từ 2,5-3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30-45 lao động. Ông Thiên còn cung cấp dịch vụ máy móc, thiết bị cơ giới hóa và hỗ trợ kỹ thuật cho hàng trăm hộ dân.

Lễ trao tặng dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2026, trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 14.

Phan Nga