Thanh Hóa có 1 HTX đạt giải Ngôi sao HTX “CoopStar Awards” 2026

Lê Hòa
(Baothanhhoa.vn) - Tối 10/4, tại thành phố Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức trao giải Ngôi sao HTX và giải Mai An Tiêm năm 2026. Năm nay, tỉnh Thanh Hóa có 1 đơn vị đạt giải thưởng Ngôi sao HTX và 2 sản phẩm đạt giải Mai An Tiêm.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Viên được vinh danh là Ngôi sao HTX năm 2026.

Trước đó, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã ký Quyết định số 168/QĐ-TT về công nhận danh hiệu HTX tiêu biểu và trao giải Ngôi sao HTX “CoopStar Awards” năm 2026 cho 50 HTX trên phạm vi cả nước và Quyết định số 167/QĐ-TT về Công nhận danh hiệu sản phẩm tiêu biểu của HTX và trao giải Mai An Tiêm năm 2026 cho 50 sản phẩm của các HTX trên toàn quốc.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 1 HTX được công nhận danh hiệu HTX tiêu biểu và trao giải Ngôi sao HTX “CoopStar Awards” năm 2026 cho HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Viên (xã Thiệu Trung).

Đây là HTX nông nghiệp có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời là điển hình tiêu biểu thực hiện sản xuất theo chuỗi, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động.

Ở hạng mục sản phẩm tiêu biểu và trao giải Mai An Tiêm năm 2026, tỉnh Thanh Hóa có 2 sản phẩm được trao giải, gồm: Lúa nếp hạt cau Lộc Thịnh của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Thịnh (xã Biện Thượng) và Sản phẩm túi xách Bảo Hường của HTX Tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc (xã Trung Chính).

Sản phẩm túi xách Bảo Hường của HTX Tiểu thủ công nghiệp Tân Phúc là một trong 50 sản phẩm được trao giải Mai An Tiêm năm 2026.

Các sản phẩm này đều mang đặc trưng riêng của vùng đất Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường.

Việc HTX và sản phẩm của Thanh Hóa được vinh danh ở cấp quốc gia không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, mà còn cho thấy hướng đi đúng trong phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng chuỗi giá trị bền vững, từng bước đưa sản phẩm địa phương bước ra thị trường lớn.

Giải thưởng Ngôi sao HTX “CoopStar Awards” được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2024 nhằm ghi nhận, tôn vinh các HTX, liên hiệp HTX có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của khu vực kinh tế tập thể, thúc đẩy các HTX phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tin cùng chuyên mục

Bảo đảm cung ứng điện trước áp lực phụ tải

Bảo đảm cung ứng điện trước áp lực phụ tải

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Ngành điện dự báo nhu cầu sử dụng điện năm 2026 tiếp tục tăng trưởng hai con số. Trong khi các nhà máy nỗ lực nguồn cung ổn định, các đơn vị truyền tải, phân phối cũng đang tập trung vận hành hệ thống linh hoạt, giảm thiểu rủi ro, chủ động thích ứng...
Chủ động thích ứng trước biến động (Bài 1): “Mở khóa” thể chế - cú hích cho tăng trưởng

Chủ động thích ứng trước biến động (Bài 1): “Mở khóa” thể chế - cú hích cho tăng trưởng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là một chỉ tiêu phấn đấu mà được xác định là yêu cầu mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới nhanh, bền vững và hiệu quả hơn. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này trong bối...
Tìm hướng đi bền vững cho nuôi trồng thủy sản vùng triều

Tìm hướng đi bền vững cho nuôi trồng thủy sản vùng triều

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xã Hoằng Châu - vùng đất ven sông Mã, tiếp giáp cửa Lạch Trào từ lâu được xem là địa bàn giàu tiềm năng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS), đặc biệt là nuôi nước lợ. Với diện tích tự nhiên hơn 33,21km2, trong đó diện tích NTTS lên tới...
