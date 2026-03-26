Thanh Hóa chủ động triển khai, đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026

Ngày 26/3, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác đảm bảo y tế phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 tại Trung tâm Y tế Sầm Sơn và Tổ hợp khách sạn FLC Sầm Sơn – nơi diễn ra Hội nghị.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, vệ sinh môi trường, điều tra véc tơ truyền bệnh và kiểm tra chất lượng nguồn nước tại khu vực tổ chức Hội nghị và vùng lân cận.

Kết quả cho thấy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn ổn định, không ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm mới trong thời gian giám sát. Công tác vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn tại khu vực hội nghị, khu lưu trú và các khu vực liên quan được triển khai nghiêm túc.

Qua điều tra véc tơ tại Tổ hợp khách sạn FLC Sầm Sơn, đoàn giám sát không phát hiện muỗi trưởng thành truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt rét; không ghi nhận ổ bọ gậy, các chỉ số đều ở ngưỡng an toàn. Môi trường bảo đảm vệ sinh, không có nguy cơ phát sinh véc tơ.

Công tác phun hóa chất diệt muỗi được duy trì định kỳ; không phát hiện dấu hiệu chuột truyền bệnh. Việc thu gom, xử lý rác thải hiệu quả; nguồn nước đạt quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho sinh hoạt và tổ chức hội nghị.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, phối hợp giữa CDC Thanh Hóa và Trung tâm Y tế Sầm Sơn được triển khai bài bản, đồng bộ. Các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường được thực hiện hiệu quả; công tác truyền thông được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Hoạt động giám sát dịch bệnh duy trì thường xuyên, lực lượng y tế cơ sở sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp; các điều kiện về vệ sinh môi trường, kiểm soát véc tơ, chất lượng nước và an toàn thực phẩm đều được bảo đảm.

Từ kết quả giám sát, đoàn công tác đánh giá công tác đảm bảo y tế phục vụ Hội nghị đã được triển khai chủ động, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, CDC Thanh Hóa đề nghị Trung tâm Y tế Sầm Sơn và Tổ hợp khách sạn FLC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị. Các đơn vị cần duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống; đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo khi có diễn biến bất thường.

Với sự chủ động, quyết liệt của ngành y tế và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, công tác đảm bảo y tế phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đang được kiểm soát chặt chẽ, góp phần vào thành công chung của sự kiện sẽ diễn ra vào 29/3 tới đây.

Tô Hà