Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc trước Hà Tĩnh trên sân nhà

Dù có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Saliou Guindo và nhiều pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp, CLB Thanh Hóa vẫn không thể giữ trọn 3 điểm khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2026/2027.

Đội hình ra sân của CLB Thanh Hóa.

Cuộc đối đầu trên sân Thanh Hóa chiều 30/10 diễn ra với tốc độ không quá cao trong những phút đầu. Hai đội chủ động chơi thận trọng, thăm dò đối phương và chưa tạo ra nhiều tình huống thực sự nguy hiểm.

Hai đội chơi thăm dò nhau ở những phút đầu trận.

Phút 23, Hà Tĩnh đưa được bóng vào lưới thủ môn Thanh Diệp, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do cầu thủ đội khách rơi vào thế việt vị.

Sau khoảng thời gian đầu chơi có phần lép vế, Thanh Hóa dần tìm được những khoảng trống để triển khai các tình huống phản công. Phút 37, từ một pha chuyển trạng thái nhanh và sắc bén, tân binh Saliou Guindo có bóng trước khu vực 16m50, tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Hà Tĩnh, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Tiền đạo Saliou Guindo dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số cho đội nhà.

Màn ăn mừng của tiền đạo xứ Thanh.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Thanh Hóa thi đấu hưng phấn hơn. Trong những phút còn lại của hiệp 1, đội bóng xứ Thanh tiếp tục tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt nhưng không thể tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Khoảng phút 60, trọng tài phải tham khảo VAR sau tình huống bóng chạm tay Đoàn Ngọc Hà trong vòng cấm Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra, trọng tài quyết định không thổi phạt đền cho đội khách.

Sức ép của Hà Tĩnh tiếp tục được duy trì. Phút 67, từ một tình huống đá phạt, Luiz Antonio tung cú sút nguy hiểm nhưng thủ môn Thanh Diệp đã có pha đổ người cản phá xuất sắc, bảo toàn lợi thế cho đội chủ nhà.

Floro da Silva ăn mừng bàn quân bình tỉ số.

Trong một ngày thi đấu nổi bật, Thanh Diệp liên tục trở thành điểm tựa của hàng phòng ngự Thanh Hóa với tổng cộng 8 pha cứu thua.

Tuy nhiên, thủ thành đội chủ nhà vẫn không thể ngăn cản bàn gỡ của Hà Tĩnh ở phút 81. Từ một tình huống tấn công bên phía đội khách, Floro da Silva bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn thua, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình trong khoảng 10 phút bù giờ để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Những tình huống đáng chú ý của Saliou Guindo, Văn Hoàn và Trần Ngọc Quý liên tiếp được tạo ra, song hàng phòng ngự Hà Tĩnh vẫn đứng vững.

Trận hoà tiếc nuối với HLV Mai Xuân Hợp và các học trò.

Ở chiều ngược lại, đội khách lựa chọn lối chơi thận trọng, chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công thay vì mạo hiểm dâng cao.

Chung cuộc, Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa nhau 1-1. Đội bóng xứ Thanh có thêm một điểm sau trận đấu mà họ đã ở rất gần chiến thắng, trong khi Hà Tĩnh tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại.

Hoàng Sơn