HLV Kim Sang-sik chia sẻ về tương lai với VFF; Pochettino khuyên Pep Guardiola dẫn dắt tuyển Mỹ

Tuyển Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan 1-2, lỡ ngôi vô địch và bị trừ điểm FIFA; CLB Công an TPHCM quyết tâm chơi tấn công, hướng tới chiến thắng trước Buriram United; Bồ Đào Nha và Na Uy giành chiến thắng nghẹt thở tại UEFA Nations League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (18/11).

Tuyển Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan 1-2, lỡ ngôi vô địch và bị trừ điểm FIFA

Tối 17/11 trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch giải giao hữu sau thất bại cay đắng 1-2 trước Kyrgyzstan.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik khởi đầu thuận lợi nhờ siêu phẩm cứa lòng mở tỷ số của Đình Bắc ở phút 20. Tuy nhiên, sự mất tập trung ở những phút cuối trận khiến chủ nhà trả giá đắt khi để Kichin đánh đầu gỡ hòa ở phút 86, trước khi Atabaev ấn định chiến thắng cho đội khách bằng cú sút xa từ phần sân nhà ở phút 88 lợi dụng sơ hở của thủ môn Trung Kiên.

Trận thua ngược này khiến tuyển Việt Nam mất ngôi vô địch đáng tiếc và bị FIFA trừ 5,3 điểm, tụt xuống còn 1.228,34 điểm dù vẫn tạm giữ vị trí 98 thế giới, trong khi Kyrgyzstan vươn lên hạng 102.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ về tương lai và hợp đồng sắp hết hạn với VFF

Sau trận thua ngược 1-2 trước Kyrgyzstan tối 17/11, khép lại năm 2026 của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đáng chú ý về tương lai khi hợp đồng với VFF sẽ hết hạn vào tháng 2/2027.

HLV Kim Sang Sik vừa có trận đấu cuối cùng trong năm 2026 cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời xin lỗi người hâm mộ, đồng thời cho biết ông chưa có kế hoạch cụ thể và sẽ cùng người đại diện bàn thảo với VFF trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 49 tuổi cũng bày tỏ sự áy náy khi nhiều học trò gặp chấn thương nặng khi làm nhiệm vụ quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB chủ quản.

Nhìn lại chặng đường gần 3 năm qua, ông tự hào với những cột mốc rực rỡ như vô địch AFF Cup 2024, 2026 và các thành tích nổi bật cùng U23 Việt Nam.

CLB Công an TPHCM quyết tâm chơi tấn công, hướng tới chiến thắng trước Buriram United

Phát biểu trước trận đấu tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27 diễn ra lúc 18h ngày 18/11 trên sân Bình Dương, HLV Arthur Diles khẳng định CLB Công an TPHCM sẽ tiếp tục duy trì lối chơi tấn công và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước nhà đương kim vô địch Buriram United.

HLV Arthur Diles khẳng định CLB Công an TPHCM sẽ tiếp tục duy trì lối chơi tấn công và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Dù thiếu vắng tiền đạo Williams Minh Hoàng vì chấn thương, đội bóng vẫn đặt niềm tin vào các trụ cột như Olaha Mạnh Đức cùng dàn cầu thủ trẻ.

Về phía Buriram United, HLV Raul Caneda tuyên bố đội bóng Thái Lan đã nghiên cứu kỹ đối thủ và hoàn toàn quyết tâm bảo vệ ngôi vương tại giải đấu năm nay.

Bồ Đào Nha và Na Uy giành chiến thắng nghẹt thở tại UEFA Nations League

Tại loạt trận UEFA Nations League, Bồ Đào Nha đã vượt qua Xứ Wales với tỷ số 3-2 trong một trận cầu đầy kịch tính.

Forbs ghi bàn ở trận thứ hai trong màu áo Bồ Đào Nha, mặc áo số 7 mà đàn anh Ronaldo để lại.

Sau bàn mở tỷ số của đội trưởng Bruno Fernandes và pha lập công quân bình tỷ số từ Pedro Neto, tài năng trẻ Carlos Forbs - người khoác chiếc áo số 7 huyền thoại của Cristiano Ronaldo - đã tỏa sáng rực rỡ với pha solo ghi bàn quyết định ở phút 70, giúp đội nhà giữ lại 3 điểm dù Neto sau đó phải nhận thẻ đỏ.

Chiến thắng nghẹt thở của Na Uy.

Cùng thời điểm, Na Uy tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Đan Mạch sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Erling Haaland sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng, kết hợp cùng pha lập công gỡ hòa của Martin Odegaard ở phút 83, qua đó mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội bóng xứ Viking.

Pochettino khuyên Pep Guardiola dẫn dắt tuyển Mỹ

Trước khi chính thức chuyển đến dẫn dắt Man Utd, HLV Mauricio Pochettino tiết lộ ông từng khuyên đồng nghiệp Pep Guardiola nên nhận lời dẫn dắt đội tuyển Mỹ nếu nhận được lời mời.

Pochettino đã quyết định chia tay tuyển Mỹ để chuyến đến dẫn dắt Man Utd.

Pochettino đánh giá rất cao tiềm năng và chất lượng cầu thủ tại đây, đồng thời khẳng định quãng thời gian vừa qua đã góp phần nâng cao uy tín cho “ghế nóng” của bóng đá Mỹ.

Giải thích về quyết định chia tay đội tuyển quốc gia, chiến lược gia người Argentina thừa nhận bản thân khao khát nhịp độ làm việc hằng ngày và sự sôi động tại cấp độ câu lạc bộ. Dù có phần lưu luyến sự linh hoạt về thời gian để ở bên gia đình, ông quyết định nắm bắt cơ hội tại Old Trafford để tiếp tục thử thách bản thân sau khi hoàn thành tốt giai đoạn đặt nền móng tại Mỹ.

HS